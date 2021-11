„In Villingen geht was“ – das sagte Oberbürgermeister Jürgen Roth am Donnerstagabend am Ende des offiziellen Programms beim sechsten Wirtschaftsempfang der Stadt. Nach diesem Satz ließ der lautstarke Protest in der Schwenninger Neckarhalle nicht lange auf sich warten. „Sie haben mich ja noch gar nicht ausreden lassen. Und in Schwenningen auch“, schoss der OB schnell nach.

OB Jürgen Roth begrüßte die getesteten oder genesenen Gäste in der Schwenninger Neckarhalle. | Bild: Matthias Jundt

Aber was kann Villingen-Schwenningen denn überhaupt? Das wollte die Stadt mithilfe der zweiten Unternehmensumfrage herausfinden. Präsentiert wurden die Ergebnisse von Paul Werner. Er gehört zur GEFAK, der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung, die schon 2016 eine Umfrage bei VS-Unternehmen durchgeführt hatte.

Paul Werner von der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung präsentierte die Ergebnisse der nach 2016 zweiten Unternehmensbefragung in VS. | Bild: Matthias Jundt

„Wir haben 1235 Unternehmen über alle Branchen hinweg angeschrieben, 32 Prozent haben geantwortet. Das ist ein sehr guter Wert“, sagte Werner. Die Umfrage war, anders als viele andere, nicht anonym. Man könne die Antworten also den Unternehmen und deren Standorten zuordnen. Gestellt wurden Fragen zu fünf Themengebieten: Standortzufriedenheit, Fachkräftesicherung, Kooperation und betriebliche Entwicklungspläne, Flächenbedarf der ansässigen Betriebe und Anforderungen an die Wirtschaftsförderung.

Die Ergebnisse

Bei der Standortzufriedenheit lobten die Unternehmen im Großen und Ganzen die überregionale und örtliche Verkehrsanbindung. Auch die Nähe zu Kooperationspartnern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen wurde als positiv bewertet. Auch das Schulangebot im Stadtgebiet sticht als positiver Faktor heraus. Schlecht dagegen sei die Anbindung an die Schienen und an Flughäfen.

Auch die Verfügbarkeit und das Preisniveau von Wohnflächen sowie die Verfügbarkeit von Arbeitskräften werden von den Unternehmen als kritisch angesehen. Im Verglich zu anderen Städten gebe es in VS aber noch einen ganz guten Zugang zu Arbeits- und Fachkräften. Insgesamt jedoch schneidet der Wirtschaftsstandort VS bei der Unternehmensumfrage mit einer Note von 2,47 auf einer Skala von eins bis fünf gut ab.

Abgeglichen wurden die Ergebnisse mit der Wichtigkeit der Standortfaktoren. Wird ein Standortfaktor also als wichtig erachtet, schneidet er bei der Bewertung aber schlecht ab, erhält die städtische Wirtschaftsförderung eine erste Idee, wo der Hebel für Verbesserungen anzusetzen ist.

Große Diskrepanzen gibt es hier bei der Internetanbindung – wobei sich die Zufriedenheit der Unternehmen im Vergleich zur ersten Umfrage 2016 verbessert hat – und bei der Verfügbarkeit von Fach- und Arbeitskräften. Ebenfalls eine Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Bewertung gibt es beim Service, den die Wirtschaftsförderung und die Stadtverwaltung für die Unternehmen leisten kann. Sprich: Unternehmen in VS wünschen sich mehr Service durch die Stadt.

Das spricht für VS

Werner und die Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung vergleichen die Ergebnisse von Unternehmensumfragen einzelner Städte auch immer mit den Ergebnissen anderer Kommunen. Villingen-Schwenningens Standortvorteil bestehe demnach bei den Gewerbe- und Wohnflächen.

Potenziale gebe es bei weichen Standortfaktoren wie dem Kinderbetreuungsangebot, aber auch bei Angeboten in der Kultur und Freizeit. Werner: „Eines muss klar sein: Die weichen Standortfaktoren sind ausschlaggebend, auch Fachkräfte anzulocken.“ Es gehe nicht mehr bloß um den Lohn oder den Preis der Wohnflächen.

Interessierte Zuhörer: Wo ist VS als Wirtschaftsstandort stark und wo schwach? | Bild: Matthias Jundt

Und nun?

Was aber kann die Wirtschaftsförderung aus der Umfrage lernen? Welche Handlungsfelder kann sie kurz- und mittelfristig angehen?

Fachkräfte: Hier wünschen sich gerade kleinere Unternehmen mehr Unterstützung bei der Suche nach geeignetem Personal. Möglich machen könnte das mehr Präsenz im Internet, etwa bei Social Media. Aber auch die Vernetzung zu Bildungsträgern könne ausgebaut werden.

Breitband- und Mobilfunkversorgung: Das Dauerthema Internetausbau bleibt weiter Aufgabe der Wirtschaftsförderung.

Wohn- und Gewerbeflächen: Hier kann die Wirtschaftsförderung relativ wenig machen. Dennoch sollte man darauf achten, dass zu geringer Wohnraum irgendwann als Ausschlusskriterium für mögliche Arbeitskräfte wird.

Mobilität und Verkehr: Hier sollten lauf GEFAK die Unternehmen mit in die ÖPNV-Planung aufgenommen werden.

Weitere konkrete Bedarfe der Unternehmen: Die Wirtschaftsförderung sollte, so der Rat, nun auf die einzelnen Unternehmen zugehen, um die Bedürfnisse individuell anzugehen. Aus diesem Grund war die Befragung nicht anonym.

Im Foyer wurde vor und nach der Redebeiträge gefachsimpelt. | Bild: Matthias Jundt