von Roland Dürrhammer

Im Jugend- und Kulturzentrum am Klosterhof fand am Wochenende das Designfestival „Unikat hoch 2“ statt, das 28 Künstler mit ihren Einzelstücken und Hunderte Besucher anlockte. Mit edlen Taschen und Jacken aus hochwertigen Leder, Schmuck, Bekleidung, Malereien, Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien, Buchdruck und viele weitere Kunstwerke wurden feilgeboten.

Vogelketten als Winterfutter, Kräutersalz und Traumgläschen könnten die Kinder im Mittelalter-Lager des Schwarzwälder Haufens bei Petra Kümmerle (links) und Jasmin Weißenberger herstellen. Bilder: Roland Dürrhammer

Die Veranstalter Sandra Tröltzsch, die seit 10 Jahren in ihren Villinger Atelier unter dem Label Zendra Unikat-Röcke und Jacken aus alten Stoffen herstellt, und der Geschäftsführer des Klosterhofs, Mustafa Karakolcu, haben bei ihrer Auswahl der Künstler genau darauf geachtet, dass alles, was ausgestellt und verkauft wird, tatsächlich Unikate sind. „Bei einer Wanderung 2019 kam uns der Gedanke mit dem Designfestival. Anfang 2020 wurden die Planungen konkret und dann kam Corona„, so Karakolcu. In der Hoffnung, dass sich die Pandemie wieder etwas legen werde, gingen die Planungen weiter. Immer mit am Start, wenn im Kulturzentrum etwas geboten wird, ist Dieter Sirringhaus. „Die Corona-Lage hatte sich nicht gebessert, aber wir wollten es trotzdem machen“, so der stets zuversichtliche Vorsitzende des Jugendförderungswerks. Dank der Mithilfe des Bürgeramts hätte ein Hygienekonzept aufgestellt werden können, das die genauen Laufwege kennzeichnet und sicherstellt, dass sich maximal 100 Personen auf dem Gelände befinden würden. Jeweils 14 Aussteller waren im Freien und in der Halle präsent.

Neben Gemälden präsentiert die Künstlerin Gerda Partlitsch aus Engen auch Keramik-Skulpturen.

Mit Regen und herbstlich kühlen Temperaturen wurden die Aussteller im Freien unter ihren Zelten am Morgen auf eine harte Probe gestellt und wurden dafür am Nachmittag mit strahlendem Sonnenschein und zahlreichen Besuchern belohnt. „Wir wollten vor allem auch Familien ansprechen, um die Kinder für das Kunsthandwerk zu begeistern“, sagt Sirringhaus. Daher wurden Angebote auf sie ausgerichtet zum Beispiel beim „Schwarzwälder Haufen“, die das Mittelalter aufleben lassen. Hier konnten die Kinder Vogelketten aus Kastanien, Eicheln, Äpfeln und Hagebutten als Winterfutter herstellen.

An den Unikaten, Zweck des Festivals, sei das Interesse der Besucher verhalten gewesen, so das Resümee der meisten Künstler am Samstagnachmittag. Sie hofften alle noch auf einen guten Sonntag. Spürbar war bei allen, dass sie sehr dankbar darüber sind, wieder ausstellen und verkaufen zu dürfen. „In diesen Zeiten nimmt man dann auch einen längeren Weg in Kauf“, sagt Heike Heim, die mit ihrem handgefertigten Schmuck und Taschen aus Nürnberg angereist war.