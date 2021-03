Das Internet begreifen manche Menschen als rechtsfreien Raum, in dem sie meinen, gegen andere Menschen unbehelligt hetzen, sie beleidigen und beschimpfen zu können. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring hat sich das Thema Hass und Hetze zum Jahresthema gemacht und will allgemein zu mehr Zivilcourage im Netz auffordern, damit Opfer erkennen, dass sie nicht alleine sind.

Politikerin erfährt Drohungen auch gegen die Familie

Derya Türk-Nachbaur, SPD-Kreisvorsitzende und designierte Bundestagskandidatin für den Schwarzwald-Baar-Kreis und die Ortenau, ist ein prominentes Opfer von Hass und Hetze im Internet. Bereits mehrfach hat sie E-Mails mit Beleidigungen und Bedrohungen gegen sie und ihre Familie erhalten. „Ich habe Migrationshintergrund und bin eine Frau mit einer starken Meinung“, sagt Derya Türk-Nachbaur. Gründe, die für manche offenbar ausreichen, um sie mit Hass und Hetze zu überschütten.

Ein Täter ist identifiziert

„Wenn es gegen mich alleine ginge, würde ich das aushalten. Aber sobald das gegen meine Familie und meine Kinder geht, ist eine Grenze überschritten“, macht sie deutlich. Sie habe bereits mehrfach Strafanzeige gestellt. In einem Fall ermittelt sogar der Staatschutz. Einen kleinen Erfolg gibt es. „Ein Täter ist identifiziert, der hoffentlich eine saftige Strafe bekommt.“

Viele Fälle kommen nicht ans Licht

Türk-Nachbaur hat sich mittlerweile „ein dickes Fell zugelegt“, wie sie selbst sagt. Viele andere Menschen, die Opfer von Hass und Hetze im Internet werden, können das nicht. Die Zahl derer, die mit Worten attackiert und, wenn nicht körperlich, dafür seelisch verletzt werden, ist unbekannt. „Viele melden sich gar nicht aus Scham oder Angst“, sagt Jens Reinbolz, Sozialarbeiter am Gymnasium am Hoptbühl. Er schätzt, dass nur ein Fünftel aller Fälle ans Licht kommen. Und meist auch dann nur durch Hinweise aus dem Umfeld des Betreffenden, selten vom Opfer direkt.

Schulworkshop in Sachen Medienkompetenz

Um Hass und Hetze bereits im Keim zu ersticken, gibt es am Gymnasium am Hoptbühl seit fünf Jahren in der fünften Klasse ein Präventionsmodell. Dabei setzen sich die Schüler drei Tage mit dem Thema auseinander. „Es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen, welche Folgen Beschimpfungen im Netz für den Betroffenen haben“, so Reinbolz zum Workshop.

Die Opfer zu schützen sei eine Aufgabe, deren gesellschaftlicher Verantwortung sich niemand entziehen dürfe, sagt Thomas Sebold, Präventionsmitarbeiter beim Weißen Ring. Die Schulsozialarbeit fange hier bereits sehr viel ab. Digitale Zivilcourage sei ein wichtiger Punkt. Wenn man dem Verfasser von Hasskommentaren deutlich mache, dass das nicht in Ordnung sei, reflektiere dieser bestenfalls sein Verhalten. „Und je mehr sich mit ihren Kommentaren hinter das Opfer stellen, desto mehr spürt der Verfasser Gegenwind“, so Jochen Link, Leiter der Weißen-Ring- Außenstelle des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Zwischen Streitkultur und Hetze unterscheiden

Dabei, so Link, müsse man deutlich zwischen Streitkultur und Hetze unterschieden. „Es geht nicht darum, eine andere Meinung zu haben. Aber viele verwechseln ein gutes Argument mit laut sein und beschimpfen.“ Dem pflichtete Derya Türk-Nachbaur bei. „Die Lauten haben nicht immer recht, aber sie machen die anderen mundtot.“

Schwierige Strafverfolgung

Ein Problem, das Jochen Link ansprach, ist die Strafverfolgung der Hetzer. Meist würden schwer nachverfolgbare Internetadressen und Aliasnamen verwendet, eine Rückverfolgung sei schwer. Und die Opfer, die sich zu einer Anzeige bei der Polizei entschließen, würden manchmal auch die Erfahrung machen, „dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren aufgrund mangelnden öffentlichen Interesses einstellt.“ Dann bliebe nur der Privatklageweg, den viele Opfer wiederum scheuen. Hier müsse politisch nachgebessert werden. Um das Thema breiter in die Öffentlichkeit zu bringen, plant der Weiße Ring deshalb in diesem Jahr verschiedene Aktivitäten.