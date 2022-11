Am Mittwoch soll der Gemeinderäte über die Anpassung der städtischen Sportförderrichtlinien entscheiden. Konkret geht es dabei unter anderem um die Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Sportplätze, Turnhallen, Hallenbäder und Eishallen. Die Stadt will die Vereine und damit deren Mitglieder angesichts steigender Unterhaltungskosten verstärkt zur Kasse bitten.

Die geplante Neuregelungen haben jetzt den Sportverband Villingen-Schwenningen, der die Interessen der örtlichen Sportvereine betrifft, erneut aufgeschreckt. Michael Müller, der stellvertretender Vorsitzende des Verbandes, schlägt Alarm: „Wir sagen: Das ist der Tod des Schwimm- und Eissports in unserer Stadt.“

Michael Müller, Vorsitzender des Schwimmclubs Villingen und zweiter Vorsitzender des Sportverbandes VS, lehnt die Vorschläge der Stadtverwaltung zur Erhöhung der Hallengebühren ab. „Das ist der Tod des Schwimm- und Eissports in unserer Stadt.“ | Bild: Stadler, Eberhard

Rückblende: Vor einem Jahr hat der Gemeinderat die Anpassung der Nutzungsgebühren für die Sportstätten von der Tagesordnung abgesetzt. Vorausgegangen waren damals ebenfalls Warnungen und Widerstände aus den Reihen der Sportvereine, was die Kostenbelastung angeht.

Geplant war, dass der Gemeinderat und die Verwaltung in einer Klausurtagung die Problematik erneut diskutiert. Jetzt hat das zuständige Fachamt eine neue Vorlage auf den Tisch gelegt. Allerdings aus Sicht des Sportverbandes, der die Interessen von 23.000 Mitgliedern örtlicher Sportvereine vertritt, mit genau dem selben Webfehler, der die Sportvereine schon vor einem Jahr auf die Barrikaden getrieben hat.

Gebühren steigen bis zu 800 Prozent

Die Stadt will den Vereinen generell eine Erhöhung der Nutzungsgebühren auf 30 Prozent der vollständigen Unterhaltungskosten der Sportanlagen aufs Auge drücken. Diese Vollkostenbeteiligung bedeute für die örtlichen Sportvereine Gebührenerhöhungen in einer Spanne zwischen 60 bis über 800 Prozent. Genau davor hatte der Vorsitzende des Sportverbandes, Daniel Fleig, bereits vor einem Jahr gewarnt. Dennoch steht exakt dieser Vorschlag jetzt wieder genauso in der Vorlage der Stadtverwaltung für die Gemeinderatsitzung.

Daniel Fleig, Vorsitzender des Sportverbandes VS, warnte schon vor einem Jahr vor den Folgen der städtischen Gebührenplanung. | Bild: Lange, Tobias

Würde der Gemeinderat am Mittwoch zustimmen, wäre dies für einigen Vereine fatal. Besonders hart wären jene Vereine getroffen, die Trainings- und Wettkampfzeiten in den beiden Hallenbädern, in der Schwenninger Kunsteisbahn oder der Curlingbahn buchen. Denn gerade für die Eis- und Wasserflächen sind die Unterhaltungskosten natürlich besonders hoch. Hier ein paar Beispiele:

In der Kunsteisbahn würden die Nutzungsgebühren für eine Stunde pro Gruppe von derzeit 9,90 Euro auf 80 Euro steigen, was einer Erhöhung von rund 800 Prozent entspräche.

Im Hallenbad Schwenningen würde die Nutzung für eine Stunde pro Gruppe von 3,30 Euro auf 12,60 Euro ansteigen, eine Erhöhung um 281 Prozent.

Im Hallenbad Villingen ging die Nutzungsgebühr von 9,90 Euro auf 55,80 Euro hoch, macht eine Steigerung um 463 Prozent.

In den städtischen Turn- und Gymnastikhallen steigt die Nutzungsgebühr von 3,30 Euro pro Stunde und Erwachsenem auf künftig 5,40 Euro, eine Erhöhung von 63 Prozent.

Kaum tragbare Kosten

Derlei Erhöhungen wären vielleicht noch für die Nutzer von Sporthallen und Sportplatzen zu verkraften. Wohl kaum aber für jene Vereine, die die Hallenbäder und Eishallen belegen. Michael Müller verweist als Beispiel auf den Schwimmclub Villingen, dessen Vorsitzender er ist. Der Club, der aktuell rund 2000 Euro im Jahr für die Nutzung des Hallenbades aufwendet, müsste ab nächstem Jahr an die 10.000 Euro berappen. „Das sind Dimensionen, die kein Verein tragen kann“, betont er.

Noch stärker betroffen wären die Hobbyclubs, die die Eishallen in Schwenningen nutzen. Für sie würden die künftigen Hallengebühren um das Achtfache in die Höhe schießen. Bliebe es dabei, wäre dies wohl das Aus für manche kleinen Eissportvereine.

Villingen-Schwenningen Schwimmanfänger schlottern im Hallenbad: „Manche gehen heulend raus“ Das könnte Sie auch interessieren

Sportverbandschef Daniel Fleig hatte im SÜDKURIER bereits vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass mit dieser Verteilung die wenigen wasser- und eissporttreibenden Vereine rund 80 Prozent der erwarteten Mehreinnahmen von rund 133.000 Euro aufbringen müssten und finanziell überfordert würden.

Doch diese Warnung ging bei der Stadt offenbar unter. Sie ging vielleicht auch deshalb unter, weil sich die Mitglieder Vereine in der vergangenen Sitzung des städtischen Sportbeirates nicht ausreichend Gehör verschafft haben.

Unglückliche Konstellation im Sportbeirat

Der Sportbeirat ist ein beratendes Gremium des Gemeinderates, in dem Belange des Sports zwischen Vereinsvertretern und einigen Stadträten vorberaten werden, bevor sie in die beschließenden Gremien gehen. Unglücklicherweise, so schildert Michael Müller, waren die Vereinsvertreter in der letzten Sitzung durch mehrere Krankheitsfälle und sonstige Absenzen stark geschwächt. Somit wurden die von der Verwaltung verlegten Erhöhungen ohne großen Widerstand mit großer Mehrheit im Sportbeirat durchgewinkt.

Inzwischen sind die Sportvereine aufgewacht. Der Sportverband hat einen Brief an die Ratsfraktionen geschrieben und seine Bedenken auf den Punkt gebracht. Die Vorstände des Sportverbandes wurden zwischenzeitlich auch in die Fraktionen eingeladen, um ihre Sicht der Dinge in aller Klarheit darzulegen. Aus diesem Grund war das Thema zwar am 9. November im Verwaltungsausschuss andiskutiert, eine Abstimmung aber in die bevorstehende Gemeinderatsitzung vertagt.

Villingen-Schwenningen Gebühren für Sportplatz, Hallen und Bäder: Was ist gerecht und was gilt in der Helios-Arena? Das könnte Sie auch interessieren

Vollkostenbeteiligung wird abgelehnt

Nach Feststellung von Michael Müller wehren sich die Vereine angesichts der massiven Erhöhungen generell gegen eine prozentuale Beteiligung an den Vollkosten der Sportanlagen. „Unser Thema wäre ein Plus von 30 oder 40 Prozent auf die bisherigen Gebührensätze“, skizziert er die Position der Vereine. Deren Kostenbeteiligung müsse einen klaren Deckel als Obergrenze bekommen.