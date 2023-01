Aufsitz-Rasenmäher lassen angeblich so manche Männer-Augen leuchten – aber es gibt auch Reinigungsmaschinen, die als entsprechend fahrbarer Untersatz taugen.

Und mit so einem Gerät soll jetzt laut Polizei ein „jugendlicher Täter beziehungsweise ein junger Mann Anfang 20“ den Bereich des Gymnasiums am Romäusring in VS-Villingen unsicher gemacht haben.

Konkret soll der junge Mann in der Nacht auf Dienstag eine fahrbare Reinigungsmaschine zweckentfremdet haben. „Gegen 00.20 Uhr meldeten Anwohner im Bereich des Gymnasiums Romäusring einen dunkel gekleideten jungen Mann, der mit einer Aufsitz-Reinigungsmaschine herumfahren würde“, teilt die Polizei mit.

Halb auf einer Wiese stehen gelassen

Eine Polizeistreife habe die Lage sofort überprüft und habe die Reinigungsmaschine stehend halb auf einer Wiese beim Spielplatz am Romäusring entdeckt.

Allerdings: Der vermeintliche Fahrer habe da sich bereits in Richtung Färberstraße entfernt und habe nicht mehr aufgegriffen werden können.

Die Putzmaschine habe schließlich ein Abschleppdienst aufgenommen und beim Polizeirevier Villingen untergestellt.

Und nun forscht die Polizei nicht nur nach dem Vorliegen einer möglichen Straftat, sondern nach dem Eigentümer des Reinigungsflitzers: Wer einen derartigen Putz-Flitzer vermisst, möge sich bei der Polizei melden.