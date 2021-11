Fast jeder Stadtteil hat es: ein kleines Stadtteileinkaufszentrum. Dort gibt oder gab es meistens einen Bäcker, eine Bank, vielleicht einen Kiosk und eine Apotheke. Einladend sehen diese Zentren aber selten aus, oft stehen sie leer oder wurden längst umfunktioniert. In Schwenningen wollen ein Vater und ein Sohn einen anderen Weg gehen.

Apotheke, Bäckerei, Sparkasse und Volksbank, Versicherung, Kiosk mit Zigarrengeschäft, Ärzte und Krankengymnastik – das Rietenzentrum in VS-Schwenningen bietet all das, was zumindest ältere Menschen regelmäßig brauchen. Wirklich einladend