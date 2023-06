Der Ausnahmezustand ereilte die Schwenninger am Freitagmorgen, 31. März. Die Wasserhähne blieben trocken, Duschen versiegten, die Toilettenspülungen funktionierten für 20.000 Menschen nicht mehr. Die Wasserkrise, die nach einem Rohrbruch ihren Ausgang in der Salinenstraße genommen hatte, dauerte 72 Stunden. Doch was war die Ursache? Die steht erst jetzt fest: „Tiefbauarbeiten auf einem Werksgelände“, nennt sie Stadtwerke-Sprecher.

Die Stadtwerke hatten nach der Havarie ein Gutachten gegeben. Das liegt nun vor, wesentliche Punkte bleiben aber unter Verschluss. Grund: „Es handelt sich um ein schwebendes Verfahren“, sagt Bauer.

Der für die Stadtwerke wesentliche Befund ist für das Unternehmen jedoch deutlich geworden: „Das Gutachten hat ausgeschlossen, dass der Rohrschaden von uns oder einer von uns beauftragten Firma ausging“, betont Sprecher Bauer.

Die Folgen Der Ausfall des westlichen Wassernetzes hatte für die Schwenninger enorme Auswirkungen: Viele mussten über das Wochenende eigens geöffnete Anlaufstellen wie die Deutenbergsporthallen aufsuchen, um sich zu duschen, Toiletten zu nutzen oder Wasser zu holen. Gerade für ältere Menschen wurde das zum Problem, doch Nachbarschaftshilfe und der Einsatz der Hilfsorganisationen halfen. Das Wasser musste bis zum 8. April abgekocht werden. Bis zum 23. April blieb eine wichtige Verkehrsachse, der Kreisverkehr Salinenstraße, gesperrt.

An dem besagten 31. März sollte an der Salinenstraße eine Wasserleitung durch eine größere Rohrleitung ersetzt werden. Dabei kam es bei der alten Verbindung zu einem Rohrbruch. Darauf wurde die Leitung gesperrt. Dabei wurde ein fataler Druckstoß im Wassernetz erzeugt und ein weiteres Rohr brach. Das lag an der Hauptschlagader des Wassernetzes, in der Folge lief dann die westliche Hochzone völlig leer.

„Es handelt sich um ein schwebendes Verfahren.“ Oliver Bauer, Sprecher Stadtwerke

Schon wenige Tage später hatte Stadtwerkechef Gregor Gülpen nahezu ausgeschlossen, dass das Unglück von der Stadtwerkebaustelle ihren Ausgang nahm. Die Leitung sei bereits freigelegt gewesen. Schon am 3. April vermutete er, dass Erschütterung von einer nahe gelegenen Baustelle die Kettenreaktion ausgelöst haben könnte.

Wie die laut Gutachter genau vor sich ging, möchten die Stadtwerke derzeit nicht publik machen. Der Fall liege nun bei den Versicherungen, zunächst müsste die Schadensregulierung abgewartet werden.

Der Baggerfahrer

Doch bei Tiefbauarbeiten kommt vor allem ein Bagger zum Einsatz. Lag es also am Baggerfahrer? Das will Bauer nicht dementieren, aber näheres auch nicht ausführen.

Selbst zur Schadenssumme sagt die Stadtwerkegesellschaft nichts. Immerhin konnten sich Bürger, die einen Schaden anmelden wollten, melden. In welcher Höhe der beglichen wird, ist noch offen.