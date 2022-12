Der Sportverband Villingen-Schwenningen schlägt in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Jürgen Roth und den Gemeinderat Alarm und macht Front gegen die jüngsten Beschlüsse der Stadtpolitik zur Sportstättennutzung.

Die Vereine formulieren in ihrem Schreiben „Unmut und unser Entsetzen über ihre vergangenen Entscheidungen vom 16. November“.

Damals wurden die Nutzungsentgelte für die Sportstättennutzung erhöht. Zwar nicht in Höhe von 30 Prozent an den vollen Betriebskosten – diesen Vorschlag der Stadtverwaltung lehnte der Gemeinderat ab.

Dagegen wurden die vorhandenen Nutzungspauschalen erhöht, gültig für die nächsten drei Jahre. Sie gelten nur den Erwachsenensportbereich, nicht für Kinder und Jugendliche. Das bedeutet ab 2023 aber immer noch deutliche und in Teilen sehr hohe Gebührensteigerungen, nachdem die Stadt jahrelang keine Erhöhungen vorgenommen hatte.

Und zudem wurden Energiesparmaßnahmen für die städtischen Sportanlagen festgelegt. Konkret geht es um eine Absenkung der Raumtemperaturen in den Hallen auf 17 Grad und die Abstellung der warmen Duschen.

Die Unterzeichner des offenen Briefes Sportverband Villingen-Schwenningen, AC Germania 1896 Villingen, Basketballverein Villingen-Schwenningen, Billardverein Villingen-Schwenningen, Bogenclub VS, Curling Club Schwenningen, DjK Villingen, EHC Villingen-Schwenningen, FC 08 Villingen, FC Pfaffenweiler, FC Tannheim, FC Weilersbach, FK Bratstvo Villingen, FSV Schwenningen, Judoclub Schwenningen, Karate Dojo Shintaikan Villingen, Karate Dojo Villingen, MFG VS, NK Zagreb Villingen-Schwenningen, Radsportverein Schwenningen, Rehasport VS, SSC Schwenningen, SV Rietheim, TG Schwenningen, TTC Villingen, TV 1848 Villingen, VfB Villingen „und viele mehr“, wie es unter dem Schreiben heißt.

Darauf reagiert der Dach-Verein der städtischen Sportclubs nun heftig. Zwar bedanken sich die Vereine „grundsätzlich für die Sportförderung der Stadt Villingen-Schwenningen“, man wisse diese „sehr zu schätzen“.

Doch die Gemeinderatsbeschlüsse seien „klare Entscheidungen gegen das Ehrenamt, im Anschluss an eine der schwierigsten Zeiten, die die Vereine durchleiden mussten“. Das treffe „jeden Sportler – und Wähler in Personalunion“ tief ins Mark.

„Mit der beschlossenen Erhöhung der Nutzungsentgelte für Sportanlagen hat jeder einzelne von Ihnen eine katastrophale Situation geschaffen, die sich jeglicher Logik in Gänze entzieht“, kritisieren die Sportler ihre Adressaten.

Das Resultat sei nun „ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Gebühren, der Seinesgleichen sucht und mit der Förderung des Sports in Villingen-Schwenningen nun wirklich nicht mehr im Geringsten vereinbar ist“, heißt es weiter in dem Schreiben.

Dabei sei ursprünglich darum gegangen, die Sportförderrichtlinien zu überarbeiten die den Nutzungsentgelten zugrunde lägen: „die Schaffung eines einheitlichen, nachvollziehbaren Werkes zur Sportförderung“ in VS. Das Ergebnis mache nun „fassungslos“.

Kinder und Jugendliche eben doch betroffen

„Krachend gescheitert“ sei dabei der Versuch, den Kinder- und Jugendsport durch die Gebührenerhöhung nicht zu belasten. Denn die Sportvereine hätten nun auch so mit „Mehrkosten von vielen tausend Euro pro Jahr“ zu kämpfen. Die die müssten zwangsläufig auf die Mitglieder umgelegt werden. Hierzu gehörten auch die Kinder und Jugendlichen, „genau jene, die doch gerade nicht mit höheren Kosten hätten belastet werden sollen“.

Zudem kritisieren die Vereine eine „fast willkürlich anmutende Ungleichbehandlung der verschiedenen Sportarten“, was „besonders wütend“ mache.

Das Beispiel im Brandbrief: Der Gemeinderat habe eine Sonderregelung für den kostenintensiveren Schwimmsport geschaffen, aber den Eishockeysport „quasi ignoriert und abgestraft“. Die dortige Gebührenerhöhung um das Achtfache bedeute das unwiederbringliche Aus für viele Hobbyteams in der Helios-Arena.

Zu den teureren Gebühren kommen verschlechterte Bedingungen in den Sportanlagen hinzu – die Absenkung der Temperatur in den Sporthallen auf 17 Grad und das Abdrehen der Warmwasserbereitung in allen 27 Turn-/ Sporthallen sowie 15 Sportplatzanlagen der Stadt. Darin sehen die Brief-Absender „puren Aktionismus“. Dabei sähen die Clubs durchaus die Notwendigkeit, Energie zu sparen.

Energiesparen paradox?

Die Vereine kritisieren mehrere Punkte. So spare die Stadt zwar Energie und Geld durch Kaltwasser bei den Duschen. Aber der Energieverbrauch werde so nur auf die Privathaushalte abgewälzt, weil dann daheim geduscht wurd. „Das schont nicht die Energiereserven, sondern einzig den Haushalt der Stadt, bei gleichzeitiger Erhöhung der Nutzungsentgelte“, heißt es in dem offenen Brief.

Als Folge verzeichneten viele Vereine bereits jetzt einen Rückgang im Trainingsbetrieb um 50 Prozent. Besonders betroffen seien die Kinder- und Jugendarbeit und Angebote für Eltern mit kleinen Kindern.

Risiken für die Gesundheit

Daneben sind Sportarten mit Ruhezeiten zwischen den sportlichen Aktivitäten unter den gegebenen Bedingungen kaum mehr durchzuführen. Der wichtige Reha- und Gesundheitssport kann unter diesen Umständen sogar gar nicht durchgeführt werden.

Das Risiko für die Gesundheit in den kalten Hallen ohne Duschen steigt nachweislich, zudem drohten latenter Schimmel und Legionellenrisiko.

Und auswärtige Sportler, die zum Teil mehrere hundert Kilometer für einen Spieltag oder eine Sportveranstaltung nach VS anreisten, müssten verschwitzt den Heimweg antreten.

Das fordern die Vereine

„Wir fordern Sie nachdrücklich auf, die Temperatur in den Sportstätten auf 20 Grad anzuheben und die Warmwasserversorgung auf einem energetisch sinnvollen Level wiederherzustellen“, pochen die Vereine auf eine Revision dieser Entscheidungen.

Auch ganz grundsätzlich: „Ferner fordern wir Sie alle eindringlich auf, die Erhöhungen der Nutzungsbeiträge nochmals generell infrage zu stellen und erneut in den Gremien zu behandeln. Es ist ihre Verantwortung und Pflicht dafür zu sorgen, dass VS auch weiterhin für ,Vielfalt Sport‘ und nicht für ,verdammt schlecht‘ steht.“