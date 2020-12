An der Vöhrenbacher Straße in VS tut sich etwas. Die Baugenossenschaft Familienheim begann vor Kurzem mit dem Großprojekt „Luisen-Quartier“. Der offizielle Spatenstich fiel wegen der Corona-Pandemie zwar aus, dafür soll laut Geschäftsführer Sebastian Merkle im Frühjahr, sobald es möglich ist, eine Grundsteinlegung gefeiert werden.

Ärger um Umleitung

Für die Errichtung von sieben zwei- bis viergeschossigen Gebäuden mit 85 Mietwohnungen müssen Fußgänger derzeit einen Umweg von rund 400 Metern auf sich nehmen. Der Fuß und Radweg nördlich der Vöhrenbacher Straße im Bereich des ehemaligen Parkplatzes für das Klinikum ist im Zuge der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr geschlossen worden. Das sorgt für Ärger, auch bei Helmut Breitkopf, der in der Nähe der Baustelle wohnt.

„Es handelt sich hier um eine äußerst wichtige fußläufige Verbindung zwischen der Hammerhalde und der Innenstadt, aber auch für Schüler der Südstadtschule“, sagt Helmut Breitkopf. „Seit Baubeginn sollten die Fußgänger die etwas notdürftig beschilderte Umleitung über die Alban-Dold-Straße mit einer Mehrlänge von ungefähr 400 Metern nehmen.“ Wie die Erfahrung allerdings gezeigt habe, werde diese Umleitung von vielen Fußgängern nicht akzeptiert. Dazu käme, das ein Ausweichen auf die Südseite der Vöhrenbacher Straße angesichts der dortigen Bautätigkeiten beim Friedrichspark nicht zugelassen sei.

Fußgänger nutzen die Fahrbahn

„Das hat zur Folge, dass Fußgänger stadtein- und auswärts die Fahrbahn der Vöhrenbacher Straße mit Gefahr für Leib und Leben betreten“, sagt Breitkopf. „Es sind schon Rollstuhlfahrer gesehen worden, die die Fahrbahn benutzt haben, um ihr Ziel zu erreichen.“

Fußgänger werden gebeten eine ungefähr 400 Meter lange Umleitung zu nutzen. | Bild: Hauser, Gerhard

Dies betreffe ferner auch die Bewohner des Friedrichsparkes, die auf möglichst kurzem Weg den Supermarkt in der Gegend erreichen möchten. Der dort angebrachte Fußgängerüberweg mache jedoch derzeit keinen Sinn, da eine Fortsetzung bei der Baustelle nicht zugelassen sei. Das alles zeige, dass die baulichen Maßnahmen mangelhaft koordiniert worden seien.

Das Problem ist bekannt

Bei der Baugenossenschaft Familienheim weiß man um den Sachverhalt. „Das Problem ist bei der Stadt und bei uns bekannt“, sagt der Geschäftsführer der Baugenossenschaft, Sebastian Merkle, gegenüber dem SÜDKURIER. „Der momentane Umweg ist sicherlich weit.“ Dass sich viele nicht an die Umleitung halten, habe er bereits gehört.

Für die Planung und Umsetzung der Umleitung sei die Stadt verantwortlich. Vor Baubeginn habe es einen gemeinsamen Termin vor Ort gegeben, um sämtliche Möglichkeiten auszuloten. Die jetzige Übergangslösung sei damals allerdings die einzige Alternative gewesen.

Alternative ist in Planung

Aufgrund der auftretenden Probleme habe es allerdings erneut Gespräche zwischen der Baugenossenschaft Familienheim und der Stadt gegeben. Deshalb wurde eine neue Lösung gefunden, sie soll im Frühjahr 2021 umgesetzt werden. Dann soll laut Sebastian Merkle eine Umgehung auf der anderen Straßenseite der Vöhrenbacher Straße möglich sein. „Das ist bereits in Planung“, so Merkle. „Dann ist der Umweg viel kürzer.“ Wann genau die neue Umleitung nutzbar sein wird, bleibt abzuwarten. Die Stadt war für eine entsprechende Auskunft nicht zu erreichen.

Bis dahin bittet Sebastian Merkle die Bürger, nicht die Fahrbahn der Vöhrenbacher Straße zu nutzen. Das sei sehr gefährlich. Auch die Kinder sollten das nicht nachmachen. Die Bauzeit des Projekts soll noch zwei Jahre andauern. Dann wird es wieder einen öffentlichen Fußweg durch das entstandene Quartier geben.