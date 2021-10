Visual Story Veröffentlicht am 27. Oktober 2021

Manchen Bürger stößt es auf, dass es an vielen Stellen der historischen Innenstadt und in den angrenzenden Straßen Gräser aus Bürgersteigen, unter Bänken und am Rand der Fußgängerzone wachsen. Doch nicht immer müssen sie von den Technischen Diensten entfernt werden.

Unkraut in der Villinger Gerberstraße. Das gefällt nicht jedem.| Bild: Hans-Juergen Goetz

Es grünt unter einigen Mülleimern der Fußgängerzone, in den Straßen der Innenstadt, auf dem Bahnhofsvorplatz. Unkraut dringt aus den Ritzen, Gräser, nicht jedem gefällt das. Doch wer ist eigentlich für die Beseitigung zuständig? Wir haben bei der