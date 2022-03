VS-Villingen vor 2 Stunden Unfall mit Schwerverletzten auf Höhe der großen Gaskugel in Villingen-Schwenningen Drei Schwerverletzte und Schaden im fünfstelligen Bereich sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der B33 bei der Abfahrt Villingen Süd auf Höhe der Gaskugel ereignet hat.

An der B33 in der Nähe der Gaskugel hat es am Mittwochabend einen Unfall mit drei Schwerverletzten gegeben. Das Bild stammt aus dem Jahr 2019.