Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Unfall bei Mönchweiler: Säugling hat Glück, doch die Mutter wird schwer verletzt in die Klinik geflogen

Einen schweren Verkehrsunfall erlitt am Sonntag gegen 17.30 Uhr eine junge Familie in einem Audi A3 bei Mönchweiler. Während der Vater und ein Säugling mit augenscheinlich leichteren Verletzungen davon kamen, musste die schwer verletzte Mutter mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.