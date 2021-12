von Redaktion

Wie die Polizei mitteilt, wendete ein Mann mit einem Vierachs-Laster auf dem Hof eines Betriebes. Dabei übersah er laut Polizei bei starkem Regen einen 62-jährigen Arbeitskollegen, der in diesem Moment den Hof überquerte. Der schwere Lastwagen erfasste den Fußgänger, der unter ein Rad geriet. Dabei erlitt er schwerste innere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Zur Aufklärung des Unfalls ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Den Lastwagen stellte die Polizei vorläufig sicher.