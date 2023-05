Am Freitag gegen 22:20 Uhr kam es auf der B33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten, teilt die Polizei mit.

Frontalzusammenstoß mit Opel Astra

Die Fahrerin eines Cupra Formentor war in Richtung Bad Dürrheim und überholte in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe der dortigen Gaskugel einen Dacia Duster. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Astra.

Die Unfallverursacherin wurde im Auto einklemmt und musste geborgen werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

B33 war komplett gesperrt

Im Opel Astra wurde der Fahrer ebenfalls schwer und der Beifahrer leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Unfallaufnahme musste die B33 komplett gesperrt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, so die Polizei.