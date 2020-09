In die Hotelerie in Villingen-Schwenningen kommt weitere Bewegung. Nach dem die Eröffnung des „Holiday Inn“ am Klinikum noch nicht allzu lange zurückliegt, und auf dem alten Tonhallengelände in Villingen ebenfalls ein neues Hotel geplant ist, tut sich auch etwas in Schwenningen. Der Oldenburger Projektentwickler List Develop Commercial entwickelt an der Ecke Turnerstraße/Oberdorfstraße eine Hotelimmobilie. Der Mieter steht auch schon

fest: das französische Unternehmen B&B Hotel.

„Der Standort in Villingen-Schwenningen bietet sich an für die Entwicklung eines solchen Hotelprojektes. Die Stadt hat unter anderem die höchste Industriedichte in Baden-Württemberg und ist Sitz einiger Hightech-Unternehmen, Hochschulen und

Forschungseinrichtungen. Das war für uns ein entscheidender Faktor, denn das lockt

Businessreisende an“, legt Michael Garstka, Geschäftsführer von LIST Develop Commercial, dar.

Villingen-Schwenningen Keine Mauer auf dem alten Tonhallenareal Das könnte Sie auch interessieren

Auch Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH, ist froh, dass etwas Neues auf dem Grundstück entsteht: „Nachdem das Gelände jetzt einige Jahre brach gelegen hat, wird es Zeit, dass diese Ecke ein neues Gesicht bekommt.“

In dem künftigen Hotel sind nach Mitteilung des Investors sich auf 3661 Quadratmeter Fläche 103 Zimmer sowie 22 Tiefgaragenstellplätze geplant.

Daneben soll es auch einen der für B&B Hotels typischen, offen gestalteten

Frühstücksräume im Erdgeschoss geben. Für das Unternehmen ist es bereits der sechste Standort im Schwarzwald. Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels, erklärt dazu: „Mit unserem Konzept einer modern ausgestatteten Unterkunft, die zum kleinen Preis alles bietet, was der

Gast braucht, sind wir für Geschäftsreisende und Aktivurlauber genau die richtige Adresse. Der Standort in Villingen-Schwenningen und B&B Hotels passen perfekt zusammen. Ich freue mich sehr

auf das neue Projekt.“

Unterstützung bei der Entwicklung des Hotelprojektes bekommt List Develop

Commercial von Marggraf Architektur aus Esslingen. „Wir haben eine Fassade entwickelt, die durch eine Kombination aus hellen Riemchen und Elementen aus Holz offen wirkt und sich gleichzeitig in die Bebauung der Umgebung einfügt“, erläutert Nils Marggraf, Managing Director der Marggraf Architekten.

Baustart Ende dieses Jahres

Vor einigen Wochen hat List Develop Commercial von der Stadt den positiven Bauvorbescheid erhalten. Im Anschluss hat der Projektentwickler den Bauantrag vorbereitet und vor kurzem eingereicht, teilt das Unternehmen mit. Parallel wird die Gestaltung der Fassade im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der Stadt und den beteiligten Ämtern abgestimmt und finalisiert. Verläuft alles nach Plan, könnte der Bau des Hotels Ende dieses Jahres beginnen. Fertiggestellt wird es dann voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022.

Der Projektentwickler

ie Firma List Develop Commercial entwickelt und realisiert nach eigenen Angaben überwiegend gewerblich genutzte Immobilien. Der Projektentwickler ist in den Segmenten Hotel, Handel und Büro aktiv. Der Fokus liegt dabei vor allem auf gemischtgenutzten Quartieren und Geschäftshäusern. Das Unternehmen sucht, bewertet und erwirbt Grundstücke in ganz Deutschland. Es ist ein Unternehmen der List Gruppe, einer Holding, die bundesweit Immobilien entwickelt, plant und baut. Die Gruppe erwirtschaftet derzeit mit über 450 Mitarbeitern eine Betriebsleistung von rund 330 Mio. Euro.



Die Hotelkette

Die B&B Hotels GmbH ist ein Tochterunternehmen der führenden und am schnellsten wachsenden internationalen Budget-Hotelkette Financière B&B Hôtels mit über 500 Hotels in zwölf Ländern. Die finanzstarke Gruppe – Mehrheitseigner ist das Private Equity Unternehmen Goldman Sachs – setzt auf

Wachstum: bis 2030 sind 300 Hotels in Deutschland und 3000 Hotels weltweit geplant. In Deutschland ist B&B Hotels seit 1998 auf dem Markt präsent und mit derzeit 134 Hotels in 89 Städten vertreten. Mit einer Kombination aus standardisiertem Komfort, Design und Dienstleistungen zu einem attraktiven Preis wendet sich die Kette vor allem an Geschäfts- und

Freizeitreisende.