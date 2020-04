von sk

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 10 Uhr den Kassierer einer Norma-Filiale in der Schwenninger Harzerstraße mit einem Messer bedroht. Der Täter habe die Waffe beim Bezahlvorgang gezückt und versucht, in die geöffnete Kasse zu greifen.

Der Kassierer konnte das laut Polizei abwehren, der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Alleenstraße. Dabei hatte er ein gestohlenes Milchgetränk. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Der Täter wird zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren, dunklen Augen und heller Hautfarbe beschrieben. Er soll schlank sein und während der Tat eine schwarze Softshell-Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Jeans und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle getragen haben. Das Messer habe eine Länge von zwölf bis 15 Zentimeter. Hinweise nehmen die Beamte telefonisch unter der 07720/85000 entgegen.