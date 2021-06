von der SK-Redaktion

Das Kriminalkommissariat Villingen ermittelt derzeit wegen eines Angriffs auf eine Frau in VS-Schwenningen. Was war passiert?

Tathergang

Wie die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen erst am Dienstag, 1. Juni, mitteilten, ist eine 57 Jahre alte Frau am Donnerstag, 26. Mai, gegen 13.30 Uhr in der Bärenstraße überfallen worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei gerade von einem Einkaufsmarkt in Richtung Bahnhofstraße gegangen, wo sie an einer Bushaltestelle vorbeikam. Dort gingen sie plötzlich mindestens zwei unbekannte Männer von hinten an, hielten sie an den Armen fest und öffneten ihren Rucksack. In diesem hatten sich allerdings keine Wertsachen befunden, lediglich eine Packung Paprika-Mix fiel den Angreifern in die Hände.

Die Täter sollen nach Angaben der Polizei – an diesem Tag hatte es geregnet – eine Kapuze zum Schutz aufgehabt haben, die 57-Jährige konnte die Räuber daher nicht erkennen. Den Stimmen der Männer nach zu urteilen, dürfte es sich jedoch um jüngere Personen gehandelt haben.

Zeugen gesucht

Das Kriminalkommissariat Villingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich telefonisch unter der 07721/6010 melden sollen. Zum Zeitpunkt des Überfalls, so die Mitteilung der Beamten abschließend, stand ein mit Leuten besetzter Bus an der Haltestelle. Auch weitere Personen sollen sich in der Nähe der Haltestelle aufgehalten haben.