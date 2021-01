VS-Schwenningen vor 2 Stunden

Unbekannte stehlen Fernseher und Gameboy aus zwei Wohnwagen

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in zwei Wohnwagen, die Unbekannte im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen in der Lupfenstraße in VS-Schwenningen begangen haben.