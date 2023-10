Alle zwei Jahre werden die neu herangewachsenen Jungfische aus dem Villinger Eisweiher von der Anglergesellschaft umgesiedelt. Am vergangenen Samstag war es wieder einmal soweit: „Ein Teil der Jungfische wird in die Donau verbracht, der Großteil kommt in diesem Jahr allerdings in den Jugendherbergsweiher und das Rückhaltebecken Krebsgraben“, verrät Christian Haas, Vorsitzender der Villinger Anglergesellschaft. Es gebe aktuell noch recht viel Wasser im Eisweiher, sodass das Einfangen der Fische recht schwierig sei.

Seit etwa 100 Jahren werde das Abfischen im Villinger Eisweiher schon praktiziert und die jungen Besatzfische wie Schuppenkarpfen, Hechte, Rotaugen, Bitterlinge und andere Wasserbewohner, die etwa zwei Jahre im Eisweiher heranwachsen dürfen, in Pachtgewässer der Anglergesellschaft verbracht. Die etwa 30 anwesenden Vereinsmitglieder, teilweise mit der ganzen Familie vor Ort, hatten auf jeden Fall sichtlichen Spaß an der oft nicht ganz einfachen Aufgabe.