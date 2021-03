Ab sofort heißt es in der Schwenninger Mauthestraße: „Herzlich willkommen im neuen Schwenninger Bürgerheim!“ Das herzliche Willkommen sei der Anspruch, den man jedem der Bewohner und allen Gästen vermitteln möchte, erklärt Heimleiter Matthias Trautmann, der zu einem kleinen Rundgang durch die umgebauten und neu gestalteten Wohnebenen führt. Und dieses „Herzlich Willkommen“ begleitet uns auf Schritt und Tritt durch das Bürgerheim und lässt uns staunen.

In den großzügig gestalteten Einzelzimmern mit eigenem Sanitärbereich kann man sich wohlfühlen, ob mit der Standardausstattung oder mit eigenen Möbeln ausgestattet. Den Vorgaben der Landes-Heim-Bauverordnung folgend, gibt es nur noch Einzelzimmer. Für eine Belegung gemeinsam mit dem Partner hält man im Bürgerheim allerdings einige durch eine Tür miteinander verbundene Zweizimmerlösungen bereit.

Ein Stück Heimat an der Wand

Bunte Einblicke in die schöne Natur bietet nicht nur der Blick aus dem Fenster, sondern auch wandhohe Fototapeten mit Schwarzwaldmotiven. Ein Gefühl wie Urlaub am Meer bieten dagegen die neu gestalteten Pflegebäder. Ob am Meeresstrand oder mitten in einer von Korallen umgebenen Lagune, die neuen Funktionsbadewannen laden zum Wohlfühlen ein und erlauben es sogar, unter Wasser die Lieblingsmusik zu hören. Die regelmäßigen Wellnesstage sind gerade zu Corona-Zeiten ein echter Höhepunkt. Maniküre, Pediküre oder auch frischer Nagellack hinterlassen insbesondere bei den Damen das Gefühl, im Beauty-Salon gewesen zu sein.

Maximal 15 Gäste bewohnen eine Wohngruppe, und mit diesen teilt man sich die helle Wohnküche mit dem angeschlossenen Gemeinschaftsraum und einem Themenzimmer. Hier trifft man sich zum Sektfrühstück oder zu Veranstaltungen.

Struktur und Abwechslung

„Hier ist ein Ort zum Leben“, lädt Albert Kärcher, der Geschäftsführer des Trägervereins, ein. Veranstaltungen wie gemeinsames Waffelbacken, spezielle Wellnesstage oder auch regelmäßige Gottesdienste und Andachten sorgen für Struktur und Abwechslung im Alltag.

Etwa 2,4 Millionen Euro hat man in den vergangenen zwei Jahren in den Umbau, die Renovierung und den Brandschutz investiert. Anlass für die grundlegenden Änderungen war das Landesgesetz, das mehr Individualität für die Bewohner von Seniorenheimen vorsieht und das die Anzahl der Bewohner in jedem Wohnbereich auf 15 begrenzt.

Insgesamt seien 100 Bewohner je Wohnheim erlaubt, so Heimleiter Trautmann. Im Bürgerheim in Schwenningen sind aktuell noch einige Plätze frei, wirbt der Heimleiter für das Bürgerheim, das relativ zentral zur Innenstadt liegt, aber darüber hinaus durch seine Lage auch zu Spaziergängen auf der Möglingshöhe und im Schwenninger Moos einlädt. (in)