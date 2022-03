In den letzten Jahren wurde bei Haller ein zunehmend größeres Augenmerk auf die tägliche Zubereitung der beliebten Mittagsmenüs gelegt. Hierfür beschäftigt die Familie Schmidt zwei Köche, die in der modernen Küche in Dauchingen täglich rund 300 Mittagessen zubereiten und dann in die Filialen verteilen. (in)

Weitere Lieferanten sind die Familie Hohner aus Schura und die Familie Burger aus Bonndorf-Ewattingen. Die von dort gelieferten Schweine werden auf Stroh mit Auslauf gehalten, um so maximales Tierwohl zu gewährleisten. Die Schlachtung der Tiere erfolgt in den Schlachthöfen in Bonndorf und Villingen, um die Transportwege für die Tiere so kurz wie möglich zu halten.

Liebevoll unterstützt von ihren Töchtern Lisa und Stefanie betreiben Claudia und Werner Schmidt die Metzgerei Haller, die sie 1993 übernommen haben. Beide Töchter haben sich zu Verkaufsleiterinnen ausbilden lassen und Lisa ist aktuell dabei, an der Fleischerschule in Augsburg die Meisterprüfung abzulegen. Mit der Verwaltung aller Filialen des Familienunternehmens ist mit dem Bruder des Inhabers, Axel Schmidt, ein weiteres Familienmitglied im Betrieb tätig.

Metzgern liegt in der Familie – diesen Eindruck gewinnt man bei näherer Betrachtung der Metzgerei Haller, die neben dem Hauptgeschäft in der Austraße 55 im Stadtbezirk Schwenningen auch eine Filiale in Dauchingen und Marktstände auf den Wochenmärkten in Schwenningen, Trossingen und Bad Dürrheim betreiben.

Das Service-Angebot der Metzgerei Haller lässt kaum noch Wünsche offen und ist auch technisch auf dem neuesten Stand. So können die Kunden jederzeit per „Haller-App“, per Mail oder auch telefonisch bestellen und die Gerichte dann in der jeweiligen Filiale abholen. Seit etwa drei Monaten bietet die Metzgerei Haller als weiteren Service einen klimaneutralen Fahrrad-Liefer-Service an. Von diesem radelnden Lieferdienst können sich Kunden das Mittagessen oder auch Ihren Einkauf direkt an die Haustüre liefern lassen.

Party-Fibel im Internet

An sechs Tagen in der Woche können Kunden während der Ladenöffnungszeiten über eine Party-Fibel im Internet für Firmen- oder Familienfeiern Produkte im Party-Service-Bereich – Fingerfood und Kalte Büfetts beispielsweise – auswählen. Die erfahrenen Köche bereiten alles vor und der Kunde kann das Festtagsgericht zur vereinbarten Zeit abholen. Ausgezeichnet vom Fachmagazin der Feinschmecker zählt die Metzgerei Haller mit ihren Filialen schon seit einigen Jahren zu den besten Metzgereien in Deutschland.

Der Geschäftsbereich Party-Service und Catering, der von Claudia Schmidt geleitet wird, nimmt inzwischen einen nicht unwesentlichen Teil im Unternehmen ein und erfreut sich steigender Beliebtheit. Unterstützt wird sie hierin von ihren Töchtern Stefanie und Lisa und einer weiteren Mitarbeiterin. In den vergangenen Jahren galt das besondere Augenmerk der Modernisierung der drei Ladengeschäfte, des Wochenmarktes und der hochmodernen Produktionsstätte in Schwenningen.

Mit Investitionen von mehr als einer Million Euro in den vergangenen zehn Jahren wurden Ladengeschäft und Filialen auf den neuesten Stand gebracht. Parallel dazu wurde ständig in moderne Produktionsmaschinen investiert, um so die Qualität der Haller´schen Produkte jederzeit und auch in Zukunft zu gewährleisten. Die jüngste Investition in eine moderne und attraktive Verkaufsstätte in der Austraße macht Einkaufen und Mittagessen bei Haller noch attraktiver.

Abholservice rund um die Uhr

Außerdem hat das Ehepaar Schmidt in einen neu gestalteten Raum investiert, um seinen Kunden rund um die Uhr die Möglichkeit zu bieten, leckere Fleisch-und Wurstwaren zu kaufen. Der „Hallomat“ steht 24 Stunden sieben Tage die Woche parat und ist 365 Tage im Jahr offen. Ausgestattet mit einem Bezahlterminal und bestückt mit frischem Fleisch und Wurstwaren von bester Haller-Qualität.

Der Automat ist die perfekte Ergänzung zu der Metzgerei Haller-App, mit der einfach Produkte vorbestellt und zur gewünschten Zeit abgeholt werden können. Das heißt es gibt in diesem Raum gekühlte Automaten mit den leckeren Haller-Produkten, sowie gekühlte Abholfächer, die es dem Kunden ermöglichen, die vorbestellten Waren zu jeder Zeit abzuholen. Mit diesem besonderen Service macht man bei Haller einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zukunft. (in)