1357 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Villingen-Schwenningen gemeldet. Viele von ihnen haben privat eine Wohnung gefunden. Inzwischen aber gibt es in VS kaum noch günstige Wohnungen. Und die Unterbringungsmöglichkeiten der Stadt sind allmählich erschöpft.

Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, noch in diesem Jahr für rund zwei Millionen Euro eine zweigeschossige Containerwohnanlage mit 36 Zimmern zu bauen.

Bussardstraße als Standortvorschlag

Möglicher Standort wäre in der Bussardstraße im Wohngebiet Steppach. Dort gibt es neben dem Haus Nummer 18 ein freies Wiesengelände auf dem Grundstück Bussardstraße 20-24, das sich in städtischem Besitz befindet.

Hier ein Blick auf einen Teil des Wiesengeländes in der Bussardstraße im Wohngebiet Steppach, das für die Container-Wohnanlage vorgeschlagen wird. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Nächste Woche werden sich die Stadträte im Technischen Ausschuss sowie im Verwaltungsausschuss mit diesem Vorschlag auseinandersetzen. Die Stadtverwaltung hält die Schaffung neuen Wohnraums für die Flüchtlinge aus der Ukraine – zumeist sind es Mütter mit Kindern – angesichts des angespannten Wohnungsmarktes für geboten.

Aktuelle Quote noch nicht erfüllt

Nach der Quote, die die Stadt Villingen-Schwenningen zu erfüllen hat, müsste sie aktuell noch weitere 170 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Es gibt also weiteren Unterbringungsbedarf.

Ein Teil des leerstehenden Heilig Geist Spitals in Villingen wird von der Stadt für die sogenannte Anschlussunterbringung genutzt. Viele Flüchtlinge, die auf dem freien Wohnungsmarkt nichts finden, werden ein halbes Jahr lang in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises aufgenommen. Anschließend sind die Kommunen für die Anschlussunterbringung zuständig.

Heilig Geist Spital nur vorübergehend

Die Stadtverwaltung weist in ihrer Sitzungsvorlage für die beiden Ausschüsse darauf hin, dass das ehemalige Altenheim des Heilig Geist Spitals in der Schertlestraße nicht dauerhaft für die Unterbringung der Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stehen werde. Es sei nur eine „temporäre Anschlussunterbringung und soll mittelfristig wieder aufgegeben werden“, heißt es in der Vorlage.

Im ehemaligen Altenheim Heilig Geist Spital in der Schertlestraße sind seit letztem Jahr Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. | Bild: Zahorka Dominik

Günter Reichert, der Geschäftsführer des Spitalfonds, dem die Immobilie in der Schertlestraße gehört, erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass das Gebäude noch bis Mitte 2024 an den Landkreis vermietet sei.

Derzeit sind 168 der 190 Plätze in dem ehemaligen Altenheim für die Gemeinschaftsunterbringung von Flüchtlingen belegt. Der Landkreis wiederum hat einen Teil des Gebäudes an die Stadt für die Anschluss-Unterbringung untervermietet. Hier wohnen derzeit 108 Personen.

Spitalfonds hat es noch nicht eilig

Der Spitalfonds habe es im Moment sicher noch nicht eilig, die Immobilie für eigene Zwecke zu nutzen, ließ Günter Reichert durchblicken.

Günter Reichert, der Geschäftsführer des Villinger Spitalfonds, einer städtischen Stiftung. | Bild: unbekannt

Die Immobilie würde 2024 gewiss nicht sofort für eine Anschlussnutzung benötigt. Jetzt habe man erst einmal noch ein gutes Jahr Zeit, den Bedarf an Flüchtlingsunterkünften zu beobachten, stellt Reichert fest. Dann müsse der Stiftungsrat des Spitalfonds als zuständiges Gremium eine Entscheidung treffen, wie es weiter gehe.

Rückblick: Der Spitalfonds hat Ende 2019 das Seniorenheim in der Schertlestraße aufgeben, nachdem er am Warenbach ein neues Altenheim errichtet hatte. Das Gebäude stand leer, als im Februar 2022 Russland in der Ukraine einfiel. Daraufhin hat der Spitalfonds – einer Stiftung unter Regie der Stadt – eine Nachnutzung des Grundstücks auf Eis gelegt und das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung gestellt.

Wie es dort in Zukunft weitergeht, ist öffentlich noch nicht diskutiert worden. Angedacht ist bisher ein Abriss des Gebäudes und eine abschnittsweise neue Bebauung mit Wohnungen und eventuell sozialen Einrichtungen.

Weiterhin hoher Wohnungsbedarf für Ukrainer

Angesichts dieser Perspektive sieht die Stadt die Notwendigkeit, weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge vorzuhalten. Sie schätzt, dass in den nächsten Jahren rund 150 Wohnungen in VS benötigt werden. Die direkte Anmietung von Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt durch die Stadt wird von der Verwaltung nicht als bevorzugtes Mittel befürwortet. Die definierte Kostenerstattung durch das Land wäre für die Kommune angesichts der hohen Mietpreise in VS höchst defizitär.

Vorschlag: Container für zwei Millionen Euro kaufen

Besser geeignet erschiene den Fachleuten der Verwaltung, eine zweistöckige Containerwohnanlage auf einem städtischen Grundstück zu realisieren. Die Anschaffung der Container würde zwar schätzungsweise zwei Millionen Euro kosten. Allerdings könnte die Kommune dafür mit einem Landeszuschuss von rund 770.000 Euro rechnen. Damit wäre der Kauf deutlich wirtschaftlicher als eine Anmietung von Containern.

Weiterhin schlägt die Stadtverwaltung vor, dass der Gemeinderat für die Bewirtschaftung der Container und die Betreuung der Flüchtlinge drei neue Stellen bewilligt. Die Ausschüsse des Gemeinderates beschäftigen sich nächste Woche am Dienstag, 18. und Mittwoch, 19. April, mit diesen Anträgen.