Dass am vergangenen Sonntag am Schwenninger Rathaus ein Fahnenmast umgesägt wurde, an dem die Fahne der Ukraine aufgezogen war, sorgte für ein Echo im Technischen Ausschuss des Gemeinderates.

Stadtrat Bernd Lohmiller wollte wissen, ob da möglicherweise Altmetalldiebe am Werk gewesen seien, fragte er. Bürgermeister Detlev Bührer vereinte dies. Der abgesägte Fahnenmasten sei ja nicht gestohlen worden. Er liege abgesägt im Innenhof des Rathauses.

Hier wurde der Fahnenmasten durchtrennt. | Bild: Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen

Für Stadtrat Edgar Schurr ist damit klar, dass nur ein politisches Motiv in Frage kommt. Er sagte im Technischen Ausschuss: „Wenn man sieht, was für eine Fahne am Masten hängt, ist das ein ungeheuerlicher Vorgang.“ Mit zustimmendem Nicken teilten andere Ratsmitglieder diese Empörung.

Stadtrat Edgar Schurr sprach von einem „ungeheuerlichen Vorgang.“ | Bild: Hans-Juergen Goetz

Offenbar gibt es auch in VS überzeugte Putin-Anhänger und Menschen, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als richtig empfinden und hier zugeschlagen haben.

Die Stadtverwaltung hat bereits veranlasst, dass die Ukraine-Fahne wieder aufgezogen wird. Am Schwenninger Rathaus wird dafür die Europafahne eingeholt.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, dies bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720/8500-0, zu melden.