Unbekannte bedrohen in Weigheim Mann mit Schusswaffe. Pikante Erkenntnisse zur Absicht der Täter.

Zeugen sucht die Polizei zu einem Überfall auf einen 55-Jährigen Asiaten am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Albstraße. Zwei unbekannte Männer drangen über eine Terrasse in das Wohnhaus des Mannes und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe