Am Donnerstag in den frühen Abendstunden überfiel ein unbekannter Täter ein Wettbüro in der Bogengasse im Villinger Rietviertel. Die Pressemeldung der Polizei spricht zwar von einer Spielhalle, die gibt es in der Gasse aber nicht.

Mit Waffe bedroht

Um 17.50 Uhr betrat der Täter die Räumlichkeiten, bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet hatte, flüchtete er in Richtung Gymnasium am Romäusring. Zwei Zeugen verfolgten den flüchtenden Täter zum Parkhaus am Theaterring.

Flucht mit Fahrrad

Schließlich stieg der Unbekannte auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Spielplatz Hubenloch. Im Bereich des Schwimmbades verloren die Zeugen ihn aus den Augen.

VS-Villingen Stadt greift durch: Das Brandhaus soll jetzt abgerissen werden Das könnte Sie auch interessieren

So wird der Täter beschrieben: 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, schwarzer Mund-Nasenschutz. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0741/ 477-0 entgegen.