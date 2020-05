Villingen-Schwenningen vor 46 Minuten

Übeltäter besprühen Radaranhänger der Stadt mit Farbe

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr an der Steig zwischen Villingen und Schwenningen. Beschädigt wurde der neue Radaranhänger der Stadt, der erst seit einigen Wochen in Betrieb ist.