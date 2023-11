Es war eine grandiose Show, zu der der Villinger Turnverein TV 1848 am Samstag in die Hoptbühlhalle geladen hatte. 1000 Gäste hatten sich im Vorfeld eine Eintrittskarte gesichert. Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Präsidenten des TV, Ulrich Köngeter, und TV-Geschäftsführer Sven Kieninger ging es schnell zur Sache. Unter der Regie von Lucia Merz lief eine bunte Show ab, die wohl lange im Gedächtnis bleiben wird.

Von 1848 bis zur Gegenwart

Nach zwei ebenso herzlichen wie kurzen Grußworten von Bürgermeister Detlev Bührer sowie dem Vizepräsidenten des Badischen Turnerbunds, Edgar Raible, führte Nikola Strack, Mannschaftsführerin der Volleyballerinnen, als Stimme aus dem Off durch fast zwei Jahrhunderte Geschichte bis hin in die Jetztzeit. Von den Idealen der Turnbewegung, die sich bereits in den 1840er Jahren gegründet hatte, über zeitweilige Verbote des organisierten Turnens bis zum heute breit aufgestellten Mehrspartenverein war es ein weiter Weg und eine spannende Entwicklung.

War das Turnen anfangs nur Jungen und Männern gestattet, so sind auch die rein weiblichen Sportangebote beim TV 1848 heute nicht mehr wegzudenken. Und dass mehr als die Hälfte aller Mitglieder des Vereins unter 18 Jahre alt sind, spricht für eine gute Jugendarbeit.

Artistinnen begeistern Publikum

Einen bunten Strauß an sportlichen und oft mit tänzerischen Elementen durchdrungenen Vorführungen präsentierte der Verein den Gästen der Gala: „Wir können alles, was mit Turnen, Tanz und Sport zu tun hat.“ So ließ Larissa Eiternik, seit vielen Jahren leitet die Artistin den Zirkus Confetti, ihre kleinen und großen Artistinnen gleich zweimal auf die Bühne kommen, um das Publikum in eine sportliche Traumwelt zu entführen.

Turnen damals und heute, eingeübt und präsentiert von Sarah Schilling und Heidi Boda und der weiblichen Turngruppe begeisterten genauso wie die atemberaubend rasanten Vorführungen der Rope Skipping-Gruppe, die von Ines Fackler betreut wird.

Aus nahezu allen Bereichen des sportlichen Angebots gab es Kostproben, dazu gehörten die Volleyballerinnen ebenso wie die Fechtabteilung und die Leichtathletik. Ein Remake in Sachen sportlicher Fitness präsentierten die Damen des ehemaligen Sport-Aerobic-Teams unter der Leitung von Pia Luft. 2004 waren die Damen in der Disziplin Fitstep überaus erfolgreich, gekrönt mit einem dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Eigens für die Gala-Veranstaltung am Samstag hatte man die damals erfolgreiche Choreographie noch einmal einstudiert, was das Publikum in der Hoptbühlhalle mit viel Applaus honorierte. Spaß an Bewegung bewiesen die Sportler der Erwachsenen-Behindertensportgruppe, und in einer besonderen Modenschau zeigte Karola Berberich die Entwicklung sportlicher Mode im Laufe der Jahre. Nicht mit Applaus sparten die Besucher dann auch beim großen Finale, als alle Beteiligten noch einmal auf die Bühne kamen.

„Das war eine ganz besondere Show, ich beglückwünsche den Verein zu dieser Leistung“, lobte der Villinger Rainer Böck, und auch aus Schwenningen gab es viel Zustimmung.

„Wir gehören seit vielen Jahren zu den Sponsoren des TV 1848 und unterstützen in Schwenningen die Wild Wings“, freute sich Marianne Maier, die als geladene Gäste mit ihrem Mann Andreas und den beiden Enkelkindern Mara und Pauline unter dem Publikum war und den sportlichen Auftritt der mehr als 100 Beteiligten lobte: „Das war eine ganz tolle Show.“