Mit einem sportlichen Sonntag für die ganze Familie feiert der Turnverein TV 1848 seinen 175. Geburtstag. Das Besondere daran ist: Die Veranstaltung, die am Sonntag, 22. Oktober, ab 14 Uhr in der Sporthalle des Hoptbühlgymnasiums stattfindet, kostet keinen Cent Eintritt. Und – so Vorstand Ulrich Köngeter – es dürfen nicht nur Mitglieder des TV 1848 kommen, sondern die Geburtstagsfeier wurde ganz bewusst als öffentliche Veranstaltung geplant.

„Wir wollen zeigen, was der Verein bietet, und insbesondere sportliche Kinder ansprechen, die an mehreren Mitmachstationen ihre sportlichen Talente ausprobieren können.“ Gleichzeitig werden die sportlichen Kids, die bereits Mitglied im Turnverein TV 1848 sind, zeigen was sie können. Das parallel angebotene sportliche Mitmachprogramm für Klein und Groß wendet sich ganz bewusst nicht nur an Kinder und Jugendliche, die ganze Familie ist hier eingeladen, die eigenen sportlichen Fähigkeiten zu testen.

„Wenn auch Mama oder Papa sich an den Springseilen der Rope Skipping Gruppe versuchen oder die Großeltern sich mit den Enkeln auf der Turnmatte tummeln, dann haben wir unser Ziel erreicht“, erklärt Sven Kieninger vom TV 1848. Mitmachen bedeutet bei dieser ungewöhnlichen Geburtstagsfeier, auch beim Rope Skipping (Seilspringen) dabei zu sein, mit den Zirkuskindern Jonglieren zu üben oder sich von den Turnern des Vereins anleiten zu lassen. Auch ein perfekter Purzelbaum benötigt viel Übung.

Der Geschäftsführer des Turnvereins wird den Sportcocktail während der vier Stunden von 14 bis 18 Uhr auch als Moderator begleiten und die acht Punkte des Rahmenprogramms (siehe Info) ankündigen. „Hinter uns liegen einige Wochen intensiver Vorbereitung“, erklärt Lucia Merc, die für die Planung und Organisation verantwortlich ist. Für den reibungslosen Ablauf am Sonntag kann sie sich auf das Engagement von mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern verlassen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht machbar wäre, wie die Organisatorin erklärt. Nicht nur die einzelnen Stationen für die Mitmachprogramme müssen aufgebaut und die Abläufe organisiert sein, auch für die Verpflegungsstationen werden viele helfende Hände gebraucht. Denn, so Sven Kieninger, man biete Speisen und Getränke zu familienfreundlichen Preisen an. „Verhungern oder verdursten muss hier niemand“, so Lucia Merz. Die Organisatoren wissen um die notwendige Flexibilität in den Familien und stellen sich auf ein ständiges Kommen und Gehen von mehr als 1000 Gästen ein. An öffentlichen Parkmöglichkeiten bestehe kein Mangel, erklärt Sven Kieninger mit Verweis auf den Platz beim Friedhof oder die Parkmöglichkeiten am Landratsamt. Der Platz zwischen der Hoptbühlhalle und dem Sportplatz darf aus Gründen der Sicherheit nicht genutzt werden.