Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Tschüss Betonwüste, willkommen grüne Oase: Schüler packen bei der Umgestaltung des Schulhofs selbst mit an

Die Atmosphäre auf dem Freigelände des Gymnasiums am Hoptbühl hat sich total verändert. Denn was in der Profilklasse Bildende Kunst von Kunsterzieher Andreas Zoller mit Ideen und Skizzen begonnen hat, ist in den vergangenen Monaten zur Realität geworden.