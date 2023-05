Die Badesaison in den Freibädern der Region ist eröffnet, an Pfingsten gab es sogar viel Sonnenschein, allerdings wehte oft ein kühler Wind, der trotz sommerlichen Temperaturen doch einige vom Freibad-Besuch abgehalten hat. Zumindest am Pfingstsamstag war der Besuch im Kneippbad sehr verhalten, gerade mal 177 Besucher sind im Laufe des Tages gekommen, wie Daniela Dietrich von den Stadtwerken auf Anfrage des SÜDKURIER erklärt.

Freie Bahn trotz Sonnenschein: Am Pfingstsamstag können Stammgäste ungestört ihre Bahnen ziehen. | Bild: Dominik Zahorka

Am langen Pfingstwochenende ist die Besucherzahl am Sonntag und Montag zwar deutlich gestiegen, aber mit 289 und 476 Badefreunden ist auch noch deutlich Luft nach oben.

Woran das liegt, weiß Dietrich auch nicht: „Vielleicht sind doch viele in den Pfingstferien, außerdem war der Wind einfach kühl, trotz Sonne.“ Die Wassertemperatur liege bei 22 Grad.

Auch im Nichtschwimmerbecken ist um die Mittagszeit nichts los. | Bild: Dominik Zahorka

Bei der Bädergesellschaft können personaltechnisch die normalen Öffnungszeiten gut abgedeckt werden. Dies sei aber nur möglich, da das Hallenbad schon geschlossen hat. In früheren Jahren war das Hallenbad immer noch einige Wochen parallel zum Kneippbad offen: „Das Personal haben wir definitiv nicht mehr.“

Im Kinderbecken genießt ein Mann den Sonnenschein. | Bild: Dominik Zahorka

Neu gestaltet wurde der Bereich rings um das Kinderplanschbecken, so gibt es jetzt hier Sicherheit für die kleinsten Besucher und die Eltern können entspannt mit dem Nachwuchs planschen. Allerdings war am Pfingstsamstag um die Mittagszeit noch keine Familie unter den Badegästen. Lediglich ein älterer Herr liegt im Kinderplanschbecken und streckt alle Viere von sich.

Christa Scharinger kommt regelmäßig ins Villinger Kneippbad. | Bild: Dominik Zahorka

Es sind hauptsächlich Stammgäste, etwa zehn an der Zahl über die Mittagszeit, die ihre Runden im erfrischenden Wasser des Kneippbades drehen. Eine von ihnen ist Christa Scharinger, sie kommt fast jeden Tag zum Schwimmen her: „Ins Hallenbad gehe ich nicht, das ist mir zu stickig.“

Natalia Dengler liebt die Bewegung an der frischen Luft. | Bild: Dominik Zahorka

„Ich genieße es einfach, wieder an der frischen Luft Baden zu gehen“, sagt auch Natalia Dengler. Zwar sei das Wasser anfangs etwas kalt, durch die warmen Außentemperaturen und den angenehmen Sonnenschein könne man das aber gut hinnehmen. Auch sie kommt regelmäßig ins Kneippbad um ihre Runden zu drehen.

David Densch lässt sich von den recht frischen Wassertemperaturen im Freibad nicht abschrecken. | Bild: Dominik Zahorka

David Densch ist gebürtiger Villinger und genießt die freien Tage ebenfalls gerne im Kneippbad: „Das Bad liegt wunderschön in der Natur. Zwar ist das Wasser kalt, aber gerade das schätze ich an den heißen Temperaturen“, meint er.

