Die Wetterstatistik relativiert den gefühlten „Superwinter“ in der Region. Die Schneemassen aus dem Januar machen sich jedoch in den Quell-Schüttungen bemerkbar. Ob dieses Wasserpolster für einen weiteren Hitzesommer ausreicht, ist ungewiss.

Ach wie war das schön: Endlich mal wieder Schlittenfahren ohne an der Grasnabe zu kratzen, tagelanges Loipenvergnügen und traumhafte Winterlandschaften. All das konnte der Winter in diesem Jahr bieten. Weg waren Sorgen und Gedanken an Klimawandel