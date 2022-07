Villingen-Schwenningen vor 57 Minuten

Trotz Gewitterregen: Stadt sperrt die Grillstellen im Wald

Laue Sommerabende mit Steak und Würstchen – das ist in den Wäldern von VS und Unterkirnach vorerst passé. Wegen massiver Waldbrandgefahr sperrt die Stadt die Grillstellen per Allgemeinverfügung.