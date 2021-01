Am Wochenende stieg ein bisher unbekannter Einbrecher durch ein Fenster in die Villinger Bäckerei Beha ein. Der Bäckermeister machte selbst auf den Vorfall aufmerksam, indem er auf der sozialen Plattform Instagram ein Bild hochlud und um Hinweise bat. Die Polizei bestätigte auf Anfrage den Einbruch. Der Tresor, der nicht in die Wand eingelassen, sondern frei zugänglich war, wurde mit Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe aus dem Bereich von Küche und Verkaufsraum entwendet. Der Einbruch hat sich zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, abgespielt.