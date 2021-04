Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in allen Lebensbereichen spürbar. Angehörige haben Familienmitglieder, Partner, Freunde oder Kollegen verloren, die an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben sind. Um den Verstorbenen der Corona-Pandemie zu gedenken, hisst die Stadt Villingen-Schwenningen am Sonntag, 18. April die Bundesflagge (Trauerbeflaggung) an ihren Gebäuden.

Durch die hohen gesundheitlichen Risiken konnten sich einige Trauernde nicht einmal von ihren geliebten Mitmenschen, die verstorben sind, verabschieden. Trostspendende Trauerfeiern konnten nicht stattfinden, weshalb der Gedenktag auch den Angehörigen gewidmet ist. Die Trauerbeflaggung in Villingen-Schwenningen schließt sich der zentralen Gedenkveranstaltung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an. Es soll hiermit ein Tag des Innehaltens geschafft werden, um als Gesellschaft Anteil an der Trauer und dem Leid der Hinterbliebenen zu nehmen, teilt die Stadt mit