Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Trauer um „Bistro“-Wirtin, Inzidenz über 550 bei Jugendlichen, schwerer Wohnhausbrand: Diese und weitere Themen im Wochenrückblick für Villingen-Schwenningen

Bei einem Wohnhausbrand in Schwenningen Anfang der Woche hat unter anderem eine sechsköpfige Familie ihr Zuhause verloren. Untergekommen ist die in einer städtischen Notunterkunft. Um der Familie zu helfen, wurde nun ein Spendenkonto eingerichtet. Was sonst noch in VS in dieser Woche geschah...