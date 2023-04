Leistungssportler machen sich den Effekt im Höhentraining schon länger zunutze. Künftig können auch Hobbysportler davon profitieren.

Das Hypoxietraining – ein simuliertes Höhen- oder Höhenanpassungstraining – hilft dem Organismus, seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu steigern. In speziell zu Trainingszwecken errichteten Unterdruckkammern, auch Barokammern genannt, werden die Verhältnisse luftiger Berghöhen simuliert, in dem der Luftdruck künstlich reduziert wird.

Spezielle Kammern

Das Fitnesscenter Injoy in Villingen steckt momentan mitten in der Errichtungsphase dieser besonderen und seltenen Art des Körpertrainings, welches deutschlandweit bisher nur noch in Osnabrück absolviert werden kann.

„Voraussichtlich im Herbst haben wir Höhenluft.“ Horst-Eckart Göppinger, Leiter Injoy

Im Herbst diesen Jahres soll es dann auch in Villingen losgehen und Horst-Eckart Göppinger, Leiter des Injoy Villingen, rechnet mit Trainingsgästen aus der gesamten Bundesrepublik und darüber hinaus. Grund genug, sich den Baufortschritt der Unterdruckvorrichtungen einmal genauer anzusehen und auch einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Die in den Trainingsräumen verbauten Klimageräte mischen Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid, verteilen das Gemisch in den Räumen und leiten es auch wieder ab. Über die Beeinflussung des Sauerstoffgehaltes wird dabei die gewünschte Höhe simuliert. | Bild: Dominik Zahorka

„Voraussichtlich im Herbst haben wir Höhenluft im Injoy im Hauptwerk“, erklärt Horst-Eckart Göppinger. Durch das Hypoxie-Training, also Training unter reduziertem Sauerstoffgehalt, werde der Körper innerhalb zwei bis drei Wochen nach und nach an Belastungen in dieser veränderten Atmosphäre angepasst.

In jedem Trainingsraum gebe es drei Sensoren, einen für Temperatur, einen für Sauerstoff und einen für Kohlendioxid und eine mehrfach redundante Steuerung, die die Werte der Sensoren mehrfach pro Sekunde auswertet. Über die Reduzierung des Sauerstoff- und die Erhöhung des Stickstoffanteils der Raumluft könne man dabei jede gewünschte Höhe zwischen 2500 und 6000 Meter exakt simulieren, also zum Beispiel die Höhe des Mont Blanc mit 4810 Metern.

„Mit einem Atemzug hat man in großer Höhe viel weniger Sauerstoff und Stickstoffmoleküle in der Luft. Aus diesem Grund leidet der Körper dann an Sauerstoffunterversorgung und passt sich durch die vermehrte Produktion von roten Blutkörperchen an“, erklärt Göppinger.

Heute könne man die Anpassung des Körpers an diese Bedingungen mit einer künstlichen Höhe unter Normaldruck ideal trainieren und durch einmaliges leichtes Training pro Woche auf Dauer aufrechterhalten.

„Im Keller befinden sich ein Kompressor, ein Kältetrockner und eine Luftzerlegungsanlage, die über Edelstahlleitungen Stickstoff in unsere Trainingsräume leiten und über die dort installierten Klimageräte beimischen, im Raum verteilen und auch wieder ableiten“, erklärt Göppinger.

Auch für Bergsteiger

Das Angebot richte sich dabei nicht nur an Sportler oder Bergsteiger, die sich auf einen Trip zum Beispiel in das Himalaya-Gebirge vorbereiteten und ihren Körper unter den künstlich erzeugten Bedingungen preisgünstig und effektiv akklimatisieren könnten, sondern auch an ganz normale Personen mit unterschiedlichsten Beschwerden: „Ob nun Diabetes, Adipositas, Metabolisches Syndrom oder der Bereich Rehabilitation nach Muskelverletzungen, die Hypoxie kann in vielen Bereichen helfen“, ist sich Göppinger sicher.

Schweizer sind schon weiter

In der Schweiz würde die Hypoxie schon effektiv gefördert. In Deutschland hingegen habe man vieles verschlafen: „Ich denke aber, dass das Thema Höhentraining in den nächsten Jahren auch für die Krankenkassen in Deutschland immer interessanter wird und hoffentlich auch in absehbarer Zeit eine gewisse Förderung erhält“, sagt Horst-Eckart Göppinger.

Dazu wolle man durch die Errichtung des Hypoxie-Trainingszentrums in Villingen, an das in absehbarer Zeit auch ein Forschungszentrum angeschlossen werden soll, einen Beitrag leisten.