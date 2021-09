Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Tourismus-Boom in VS: Ein Plus von 140 Prozent bei den Übernachtungen – So will die Stadt noch mehr Gäste locken

Die Zahl der touristischen Übernachtungen ist in Villingen-Schwenningen von Mai auf Juni stark gestiegen. Und damit so viele Menschen wie möglich nach Villingen-Schwenningen kommen, gibt es einige Angebote. Welche das sind und wie sich die Übernachtungszahlen in der Doppelstadt verändert haben