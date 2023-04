Jede Kilowattstunde zählt. Daher hat der Bund im September Sparmaßnahmen beschlossen, damit es im Winter wegen der durch den Ukrainekrieg hervorgerufenen Energiekrise zu keiner Notsituation kommt. Die Verordnungen sind seit 15. April ausgelaufen, daher werden seit 17. April Gebäude und Sehenswürdigkeiten auch in Villingen-Schwenningen wieder beleuchtet.

Unter anderem durften Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen zu bestimmten Zeiten nicht angestrahlt werden. Das ist Vergangenheit. Wer nachts durch die mittelalterliche Stadt oder die Villinger Ringanlagen läuft, dürfte es bemerkt haben. Es ist an vielen Orten wieder ungewohnt hell.

Das macht sich in Villingen bei der Stadtmauerbeleuchtung, den Türmen und Toren, den Kirchen wie dem Münster oder der Benediktiner-Kirche sowie dem Spitalgarten bemerkbar, berichtet Stadtsprecherin Madlen Falke auf Anfrage. In Schwenningen erstrahlt zum Beispiel die Stadtkirche wieder, macht Falke außerdem deutlich.

Doch einige der Maßnahmen waren von Anfang an umstritten. Dazu gehörte ja auch, dass das Warmwasser in den Duschen der städtischen Sporthallen abgestellt wurde. Doch es gab Ausnahmen, zudem waren beispielsweise die Einrichtungen des Kreises gar nicht betroffen. All das stieß auf Widerstand. Am 15. Februar hoben die Stadträte diese Bestimmung auf, seitdem darf wieder warm geduscht werden. Die Absenkung der Raumtemperatur in den kommunalen Hallen auf 17 Grad blieb, doch die kann jetzt wieder angehoben werden.

Doch gab es überhaupt einen Effekt? Die Einsparungen über die Maßnahmen der Stadt seien nach den Prognosen, abgerechnet werde erst gegen Jahresende, verhältnismäßig niedrig ausgefallen, betont Falke. Und: „Konkret können wir das aber noch nicht sagen.“ Ausnahmen gab es laut der Bundesverordnung auch. Die Stadt hat eine davon in der Advents- und Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel in Anspruch genommen und Gebäude, Tore und Türme beleuchtet. Damals hakte die Redaktion nach, wie hoch die Einsparungen ausgefallen seien. In den drei Monaten des vergangenen Jahres lagen die laut Stadtverwaltung bei etwa 5500 Kilowattstunden. Wird eine Kilowattstunde mit durchschnittlich 42 Cent angesetzt, dann sind das in dieser Zeit von September bis Anfang Dezember etwas über 2300 Euro.

Ohnehin hat die Stadtverwaltung immer betont, dass sich die Senkung des Energieverbrauchs bei den Beleuchtungsmitteln in Grenzen halten werde, weil ja moderne genutzt würden. Auch bei den auf kalt gestellten Duschen dürften die Einschränkungen kaum Auswirkungen haben: Denn die Sportler verzichteten ja nicht auf die Dusche, sondern gingen heim und duschten dort warm.