Die Durchfahrt durch das Riettor, in Richtung Rietstraße, muss am Mittwoch, 22. März, ganztägig gesperrt werden. Dies teilt Verwaltungssprecherin Madlen Falke kurzfristig mit – tags zuvor, am 21. März am Nachmittag. Dringende Arbeiten am Dach seien erforderlich, wird begründet.

Zulieferer und der PKW-Verkehr müssen demnach „an diesem Tag Umwege in Kauf nehmen“. Immerhin: Fußgänger können das Riettor auf einer Seite passieren, wird betont.

Am Villinger Romäusturm gibt es jetzt keinen Durchgang in die Stadt – aus besonderem Grund. | Bild: Hahne, Jochen/Mai 2019

Und im Riet? „Der Wehrgang am Romäusturm wird neu eingedeckt. Deshalb ist der Durchgang an der Stelle ebenso für die nächsten zwei Wochen für Fußgänger gesperrt.“