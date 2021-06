Wer eine Immobilie verkaufen möchte, steht vor vielen Fragen. Wie finde ich einen Käufer, was muss ich beachten, welche Dokumente sind notwendig, wie läuft der Verkauf ab? Da ist es gut, einen kompetenten und verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben. Die Immobilienprofis der Sparkasse Schwarzwald-Baar sind hier die richtigen Ansprechpartner.

„Wir erfüllen die klassischen Makleraufgaben“, fasst Ronny Bloß, Leiter der Immobilienvermittlung, zusammen. Gemeinsam mit einem Team aus engagierten Maklern und Assistenzmitarbeitern werden die Kunden über den gesamten Verkaufsprozess, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Schlüsselübergabe an den neuen Besitzer, optimal betreut. „Wir bieten unseren Kunden das Rundum-sorglos-Paket. Der Verkäufer muss sich um nichts kümmern“, betont er den Dienstleistungsgedanken.

An Kaufinteressenten mangelt es nicht, wie Ronny Bloß feststellt: „Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie ist seit Jahren ungebrochen. Die Corona-Pandemie hat den Wunsch noch verstärkt.“ Gefragt sind vor allem Eigenheime vom Einfamilien- bis zum Reihenhaus mit eigenem Garten sowie geräumige Wohnungen mit Balkon oder Terrasse.

Was die Sparkassen-Finanzgruppe auszeichnet, kann Ronny Bloß knapp zusammenfassen. „Wir sind Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien. Wir haben starke Manpower, bei uns arbeiten ausschließlich ausgebildete Bank- und Immobilienkaufleute.“ Diese übernehmen den kompletten Verkaufsprozess, angefangen von der realistischen Wertermittlung über Beschaffung notwendiger Dokumente bis zur Präsentation der Immobilie auf Immobilienportalen im Internet und im Immobilienteil der regionalen Tageszeitungen. Und die Profis wickeln darüber hinaus den kompletten Verkauf ab, inklusive Notartermin und Abwicklung der Kaufpreiszahlung.

Neben der Fachkompetenz, den Kenntnissen am Markt, Seriosität und langjähriger Erfahrung hat der faire Umgang mit den Kunden in allen Bereichen der Immobilienvermittlung oberste Priorität. „Wir möchten kein Einmalgeschäft abschließen, sondern wir sind daran interessiert, unsere Kunden über die Immobilienvermittlung hinaus weiter zu betreuen.“ Diese Einstellung und der Fairnessgedanke hat die Immobilienexperten der Sparkasse Schwarzwald-Baar bei einer Bewertung des Wirtschaftsmagazins Focus Money mit der Note „Sehr gut“ zum sechsten Mal in Folge in die Top-Rankings der fairsten Makler Deutschlands katapultiert.

Ronny Bloß,

Leiter der Immobilienvermittlung