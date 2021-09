Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Tonnenschwere Wand erschlägt Mann: Jetzt prüft ein Sachverständiger, wie es dazu kommen konnte

Ein 60 Jähriger war am vergangenen Mittwoch in Villingen-Schwenningen von einer tonnenschweren Wand erschlagen worden. An den Folgen seiner Verletzung starb der Mann später im Klinikum. Nun stellt sich die Frage: Wie konnte das passieren?