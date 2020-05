Warum ist eine 39 Jahre alte Frau am Donnerstag in der Schramberger Straße in VS-Schwenningen gestorben? Damit befasst sich derzeit die Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen.

Was war passiert? Als eine Notärztin am Donnerstag vor Ort eingetroffen war, hatte sie nur noch den Tod der Frau feststellen können. Sie attestierte dabei eine „nicht natürliche Todesart“. Daraufhin hatte die Kripo den Fall übernommen.

Am Freitag gaben die Beamten nun erste Ermittlungsergebnisse bekannt. Demnach werde mittlerweile wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Ein dringend Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden und werde im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt, wie es auf SÜDKURIER-Anfrage hieß.

Der Festgenommene sei nicht der Ehemann der Getöteten, diese sei überhaupt nicht verheiratet gewesen, hieß es weiter. Ob der Tatverdächtige der Lebensgefährte sei, wollte die Polizei dagegen nicht sagen.

Rote Tasche

Besonders relevant für die Ermittlungen ist nach Angaben der Polizei eine rote Tasche und Tüte sein. Die Beamten sind daher auf der Suche nach Zeugen, die am Donnerstag zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr einen Mann gesehen haben, der in Schwenningen auf dem Weg von der Schramberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen ist. Der Mann soll dabei die besagte rote Tasche oder Tüte dabei gehabt haben.

Wer etwas zu diesem Thema sagen kann, wird von der Polizei gebeten, sich telefonisch unter der 07721/601315 zu melden.

Am Nachmittag will die Polizei weitere Ermittlungsergebnisse bekanntgeben, wie es auf SÜDKURIER-Anfrage hieß. Dieser Artikel wird dann entsprechend aktualisiert.