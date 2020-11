von SK

Der Tierschutzverein hat eine neue Vorsitzende: Barbara Petra Sixt folgt Tatjana Tröster nach, die aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert hat. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Die bisherige Schriftführerin Astrid Jungmann trat ebenfalls nicht mehr zur Wahl an, ihr folgen wird Inka Thiele. Die übrigen Vorstandsmitglieder bleiben im Amt.

Positives Jahr 2019

Für das abgelaufene Jahr 2019 konnte die zweite Vorsitzende Theresia Lydia Schonhardt darüber hinaus von einer erfolgreichen Tierschutzarbeit berichten. So wurden 94 freilebende Katzen kastriert und gekennzeichnet. Insgesamt konnten außerdem 65 Katzen, 36 Hunde, zwei Kaninchen und zwei Vögel einem neuen Zuhause vermittelt werden.

Der Tierschutzverein kümmere sich um ein sehr großes Einzugsgebiet und damit auch um viele Tiere, die auf die ein oder andere Art und Weise Hilfe benötigen. Bedingt durch die Auflösung einiger Tierschutzvereine und -initiativen in der Region, nahm die Tierschutzarbeit in den letzten Jahren immer weiter zu, schreibt der Tierschutzverein in einer Pressemitteilung. Da die knapp 650 Mitglieder ehrenamtlich arbeiten, stelle das eine große Herausforderung dar. Daher sei der Verein froh, mit Susi Kleinekorte, ein Mitglied gefunden zu haben, das das Tierschutztelefon übernommen hat und damit an vielen Stunden täglich erreichbar ist.

Eine Menge zu tun

Das Aufgabengebiet des Tierschutzvereins umfasst die Hilfen zur Vermittlung oder Rückvermittlung entlaufener oder zugelaufener Tiere, die Inobhutnahme herrenloser Tiere auf den Pflegestellen des Vereins, Kastrationsaktionen wild lebender Katzenpopulationen oder auch die Hilfe für in Not geratene Tiere.

Dies geschieht oft in Kooperation mit der Tierrettung oder auch der Polizei. Um die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können, ist der Tierschutzverein froh über die sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Tierschutzinitiativen wie den Vogelfreunden, der Igelhilfe oder der Taubenstation. Sehr gut verläuft auch die Kooperation mit anderen Tierschutzvereinen, dem Kreistierheim in Donaueschingen, der Tierrettung Südbaden sowie den Tierärzten im Kreis.

Der Verein übernimmt Futter- und Tierarztkosten für die Tiere auf den Pflegestellen oder wild lebender Populationen. Mit Spendenaufrufen kann in Ausnahmefällen Tierhaltern unter die Arme gegriffen werden, die sich eine teure Behandlung ihres Vierbeiners nicht leisten können. Der Verein unterhält Futterboxen in einigen Supermärkten oder erhält private Futterspenden, die den bedürftigen Tieren zu Gute kommen.

Der Verein darf nicht alles

Was ein Tierschutzverein dagegen nicht darf, ist, sich um Wildtiere zu kümmern, eine nicht artgerechte Tierhaltung zu überprüfen oder einfach irgendwo ein Tier mitzunehmen. Bei der Wildtierrettung beispielsweise hätte ein Tierschutzverein weder die Mittel noch die Befugnis, diese Tiere einzufangen oder in Obhut zu nehmen.

Für Wildtiere, insbesondere die räudigen Füchse, Dachse und Marder, sind die Städte, die untere Jagdbehörde oder der Wildtierbeauftragte des Landkreises zuständig. Bei Unklarheiten bringt im Zweifelsfall ein Anruf bei der Polizei oder der Tierrettung Klarheit. Auch bei Meldungen zu nicht artgerechter Haltung kann der Verein nicht selbst eingreifen, sondern arbeitet mit dem Veterinäramt zusammen.

Der Verein ist immer auf der Suche nach Tierfreunden, die sich einbringen möchten und etwas Zeit erübrigen können. So benötigt der Verein dringend weitere Pflegestellen oder jemanden, der eine Lebendfalle überprüfen und das Tier zum Tierarzt fahren kann. Wer sich einbringen möchte, könne sich bei der ersten Vorsitzenden Barbara Petra Sixt unter Telefon 01522/2713629 oder der zweiten Vorsitzenden Theresia Lydia Schonhardt unter 07705/2200165 melden. Jeden dritten Donnerstag im Monat gibt es zwischen 15 und 18 Uhr darüber hinaus eine Sprechstunde in der Engelstraße 24 in Schwenningen.