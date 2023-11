Thomas Scheiflinger, seit dem Jahr 2014 Dirigent der Stadtkapelle Schömberg, wird am Samstag, 11. November, beim Jahreskonzert der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen im Franziskaner Konzerthaus den Takt angeben. Er vertritt Stadtmusikdirektor Markus Färber, der krankheitsbedingt ausfällt. „Vor zwei Wochen bekam ich den Anruf von Markus Färber, ob ich mir das vorstellen könnte, das Dirigat für ihn zu übernehmen“, sagt Scheiflinger. Zwei Wochen vorher, das bedeutet gerade einmal vier Proben inklusive Generalprobe, um sich auf 65 Musikerinnen und Musiker einzustellen. Für den 36-Jährigen Profimusiker ist das kein Problem, der neben der Schömberger Stadtkapelle die Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim und das Kreisjugendorchester Böblingen dirigiert und bundesweit Anfragen als Dirigent erhält. Nervosität kennt Scheiflinger nicht. „Am Sonntag dirigiere ich schon wieder im Raum Stuttgart und habe im Dezember noch neun Konzerte in Baden- Württemberg“. Von den Musikerinnen und Musikern der Stadtmusik zeigt sich Scheiflinger begeistert. Es sei ein hoch motiviertes und routiniertes Orchester, das sehr flexibel arbeite und gut auf ihn reagiere. Die Musikkarriere des gefragten Dirigenten begann mit drei Jahren an der Orgel. Mit sechs lernte er Klarinette, spielte mit elf Jahren seinen ersten Gottesdienst an der Orgel und bekam mit 13 Jahren Dirigentenunterricht. Neben Musik hat der Klarinettist Musikwissenschaft und Kunstgeschichte in Feldkirch, Tübingen, Stuttgart, Trossingen und Leipzig studiert. „Mir geht es darum, Musik zu vermitteln und mir ist es ganz wichtig, Demut vor größeren Musikern, Dirigenten und Komponisten zu haben, ohne mich selbst ins Rampenlicht zu stellen“.

Bevor Scheiflinger am Samstag den Taktstock hebt, hat die Jugendkapelle der Stadtmusik unter Leitung von Andreas Hirt ihren großen Auftritt. „Wir sind seit den Sommerferien in kurzer Zeit von 34 auf 47 Jugendliche angewachsen“, zeigt sich Hirt stolz, der sich mit der Jugendkapelle intensiv auf den Konzertabend vorbereitet hat.