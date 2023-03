Um Graffiti zu finden, muss man nicht lange suchen. Schon bei einem kurzen Spaziergang am Villinger Brigachufer stechen eine ganze Reihe Schmierereien hervor. Vom Parkhaus Inselhof über einen Zigarettenautomaten auf der Insel bis hin zum Trafohäuschen in Richtung Bahnhof gibt‘s Gespraytes in allen Farben.

Schön geht anders

Die hohe Kunst sucht man hier allerdings vergeblich. Das meiste davon: Einzelne Wörter, Sprüche oder Tags, also die Signatur eines Sprayers. Nichts, was man an einer Hausfassade haben möchte. Doch was tun, wenn‘s passiert ist? Und vor allem: Wer bezahlt den Schaden, wenn der Verursacher nicht gefunden wird?

„Bei einem kleineren Schriftzug von vier bis fünf Quadratmetern kann man grob mit 300 bis 500 Euro rechnen.“ Malermeister Heiko Ummenhofer

„Wir hatten schon Fälle, in denen die Versicherung eingesprungen ist. Aber meistens bleibt es an den Eigentümern hängen“, sagt Malermeister Heiko Ummenhofer aus Villingen. Zumeist seien Fassadenschäden durch Schmierereien in der Police nicht abgedeckt.

Einzelne Schriftzüge und Sprüche am Parkhaus Inselhof. Schnell gesprüht, ist die Entfernung umso aufwändiger. Bild: Nathalie Göbel | Bild: Göbel, Nathalie

Und was kostet die Entfernung? Das kommt natürlich auf die Größe der Schmiererei an. „Bei einem kleineren Schriftzug von vier bis fünf Quadratmetern kann man grob mit 300 bis 500 Euro rechnen“, sagt Heiko Ummenhofer.

Malermeister Heiko Ummenhofer beim Überstreichen einer Schmiererei. Damit möglichst nichts zurückbleibt, muss der Untergrund mit einer Grundierung vorbehandelt werden. | Bild: Tiffany Ummenhofer

Zunächst müsse die Fläche mit spezieller Grundierung isoliert werden, damit das Graffiti nicht mehr durchscheint. Dann werde zwei Mal mit Fassadenfarbe überstrichen.

Graffiti als Ausflugsziel Im Winter und Frühjahr 2020/2021 lockte das ehemalige Saba-Areal in Villingen Neugierige aus der ganzen Region an. Der Grund: Graffitikünstler Jonas Fehlinger und befreundete Sprayer hatten die dem Abriss geweihten Gebäude mit Graffiti versehen – mit ausdrücklicher Erlaubnis des Investors. Die großflächigen Kunstwerke avancierten schnell zum Ausflugstipp, bevor die Gebäude im März 2021 abgerissen wurden.

„Ältere Fassaden sind dabei immer ein Problem“, erklärt der Malermeister: Sei die Farbe schon ausgebleicht, zeige sich nach Grundierung und Malerarbeit immer ein dunkler oder heller Fleck. Ganz weg bekomme man den nur, wenn man die ganze Haushälfte streichen lasse – hohe Kosten, die die meisten abschrecken.

Ob Zigarettenautomat oder Hydrant: Vor Schmierereien ist fast nichts sicher. Bild: Nathalie Göbel | Bild: Göbel, Nathalie

Das beste Beispiel hierfür sei die blaue Fassade eines großen Gebäudes in der Villinger Innenstadt. „Hier haben wir 2022 einen Graffiti-Schaden isoliert und auch noch einmal nachgebessert, aber gerade intensive Töne wie Blau sind schwer zu bearbeiten.“ Die Versicherung habe – wie oft bei Graffiti – nicht gezahlt, so dass ein Fleck bei genauem Hinsehen nach wie vor darauf schließen lasse, wo sich die Schmiererei befand.

Viele leben mit dem Makel

Dass Eigentümer dann lieber mit dem Makel leben als eine komplette Hauswand streichen zu lassen, kann Ummenhofer durchaus nachvollziehen: Im konkreten Falle wäre es dann um 800 Quadratmeter Wandfläche gegangen. „Da muss man mit Kosten zwischen 15.000 und 20.000 Euro rechnen.“

Beschichtung bietet gewissen Schutz

Abhilfe versprechen spezielle Beschichtungen, die auf Fassaden angebracht werden können. Ein bis zwei Mal, sagt Heiko Ummenhofer, könne eine Schmiererei dann abgewaschen werden. Aber hundertprozentig gehe die Verschandelung auch damit nicht weg.