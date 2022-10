Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde Teure Wärme: Kostenexplosion bei neuer Heizanlage im Landratsamt Alle leiden unter steigenden Preisen, besonders bei der Heizung. Besonders teuer wird es nun auch für das Landratsamt. Die Kosten für die zukünftige Holzpelletanlage verdoppeln sich auf nahezu vier Millionen Euro.

Das warme Licht der Morgensonne spiegelt sich in der riesigen Fensterfront des Landratsamtes am Villinger Hoptbühl (Archivbild). Das Gebäude braucht eine neue Heizungsanlage. Doch deren voraussichtliche Kosten haben sich in wenigen Monaten auf fast vier Millionen Euro fast verdoppelt. | Bild: Karin Gambin