Geschäftiges Treiben sieht man am Donnerstagnachmittag im Innenhof der Scheuer in der Kalkofenstraße. Dort wird alles für das 32. Innenhoffestival aufgebaut. Zwei Jahre musste die beliebte Veranstaltung pausieren, nun geht es am Freitag, 26. August, wieder los mit dem bewährten Programm.

Allerdings: Stammgäste werden schnell erkennen, dass doch einiges anders ist. So steht die Bühne nicht mehr wie die vergangenen zwölf Male im abschüssigen Bereich des Innenhofes, sondern auf der anderen Seite, vor der Scheuer.

„Die Stadt hat uns im Dezember 2021 Auflagen für die Nutzung der Gebäude im Hof für das Festival auf den Tisch gelegt. Die kamen aus dem Nichts“, erklärt Richard Hehn vom Orga-Team. Darin heißt es unter anderem, dass die Bühne nicht mehr an seinem gewohnten Platz stehen darf.

Noch herrscht eine Baustelle im Innenhof der Scheuer. Bis zum Abend soll aber alles für das Innenhoffestival stehen, sagt Richard Hehn. | Bild: Graziella Verchio

Auf Nachfrage sagt Oxana Zapf von der Stadt: „Die Räumlichkeiten des Jugendhauses können in diesem Jahr nicht mehr genutzt werden, da das Jugendhaus parallel ein Kinderferienprogramm durchführt und das offene Café, also das Jugendhaus an sich, des K3 geöffnet hat.“

Das Jugendhaus fällt als Lager weg

Damit die Jugendarbeit stattfinden könne, habe es gewisse Veränderungen gegeben, wie den Bühnenaufbau oder auch den Umbau der Fliegerhalle. Nur die Toiletten des Jugendhauses dürfen genutzt werden.

Früh begannen die Veranstalter also damit, Pläne zu erstellen und den Innenhof auszumessen, um den Platz möglichst sinnvoll zu nutzen. Der Frust machte sich schnell bemerkbar.

Die Bühne des Innenhoffestivals steht dieses Jahr auf der anderen Seite des Hofes, vor der Scheuer. | Bild: Verchio Graziella

Das stellt die vier Veranstalter – die Villinger Vereine Folk-Club, Guckloch, Rock-Club und türkischer Kulturverein Caba – vor logistische Probleme. „Das Jugendhaus diente als Garderobe und Getränkelager. Jetzt müssen wir irgendwie ausweichen. Die Technik steht jetzt in der Scheuer“, bemängelt Hehn. Durch den Seitenwechsel stehen die Bierbänke direkt vor der Bühne. „Es ist alles sehr eng.“

Blick auf die Bühne wird erschwert

Hinzu komme, dass die Sichtlinien schlechter sind, da die Besucher von unten nach oben auf die Bühne schauen müssen. Und: Die Bühne musste an den Höhenunterschied angepasst werden.

Die Bühnenhöhe musste aufwendig an den unebenen Boden angeglichen werden. | Bild: Verchio, Graziella

Auch der Schalltrichter fällt anders. „Wir müssen durch Ausprobieren am Mischpult und an den Lautsprechern die passenden Einstellungen vornehmen“, sagt Hehn. Immerhin: Probleme mit den Anwohnern wegen der Lautstärke gebe es schon seit Jahren nicht mehr.

Ständig neue Probleme

Der Bühnenaufbau selbst habe diesmal unter diesen Vorzeichen doppelt so lange gedauert. Davor lief alles routiniert, es war klar, wo was hinkommt. „Jetzt taucht stündlich ein neues Problem auf“, bemängelt Richard Hehn. Das Organisationsteam freue sich dennoch auf das Festival. Nach der Zwangspause sei Kultur wieder notwendig, so Hehn.

Das Programm Freitag, 26. August, 20 Uhr: Dota

Samstag, 27. August, 20 Uhr: Jessica Born and Georg Crostewitz Band

Sonntag, 28. August, 20 Uhr: Karo Lynn

Montag, 29. August, 20 Uhr: Yenga

Dienstag, 30. August, 20 Uhr: Jens Heinrich Claassen

Mittwoch, 31. August, 21 Uhr: Open-Air Kino „Amazing Grace“

Donnerstag, 1. September, 20 Uhr: Safkan

Freitag, 2. September, 20 Uhr: Ifriqiyya Electrique

Samstag, 3. September, 20 Uhr: Revelling Crooks

Aber: „Das ist kein Dauerzustand. So wie dieses Jahr kann es nicht immer laufen“, sagt Richard Hehn und richtet damit einen Appell an die Stadt, den Urzustand wieder einzuführen.

Das Innenhoffestival habe sich in der Region als kleine, aber abwechslungsreiche und besondere Kulturveranstaltung etabliert und werde ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern gestemmt. „Wenn das Innenhoffestival nicht mehr stattfinden würde, wäre es für die Stadt und die Kultur in der Region schade“, sagt Hehn.