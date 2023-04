Nach fast genau 20 Jahren hat das Tennis- und Squash Center im Villinger Friedengrund einen neuen Besitzer. Die Familie Cinar übernimmt die Immobilie Ende April von Markus Heimburger und Jürgen Müller. Kurz nach Ablauf der Wintersaison sollen Umbaumaßnahmen beginnen. Kernstück wird ein neuer Boden für die sechs Tennisplätze sein, der allen internationalen Normen entspricht und den Anforderungen für Topspieler, aber auch dem Vereins- oder Hobbysportler gerecht wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Die sonstigen Räume sollen kernsaniert werden und dies so zeitgerecht, dass zur kommenden Wintersaison schon vieles umgesetzt ist.

Die Tennisschule läuft normal weiter und soll zur kommenden Wintersaison erweitert werden. Die Tennislehrer des Tennisclubs Spaichingen, Strahinja Jovanovic und Veljko Radenkovic, und der Tennisgate Tennisschule von Villingens Coach Jürgen Müller schließen sich zu einer Tennisschule zusammen, die unter dem Namen VS Tennis Academy firmieren wird. Mit im Boot sind dann neben den Spaichinger Trainern die Villinger Coaches Jürgen Müller, Dominik Adelhardt und Thommy Messmer. Für Müller ist das eine tolle Sache: „Wir hatten schon einige gemeinsame Termine und Strahinja und Veljko sind tolle Jungs mit einem hohen Wissen über Tennis, und was für mich am Wichtigsten ist, sie brennen für den Tennissport. Den beiden gebürtigen Serben imponierte auf der anderen Seite das fast schon familiäre Verhältnis der Villinger Coaches.“

Mittelfristig soll in Villingen ein Tennisleistungszentrum entstehen, das mit Spaichingen zu den besten Adressen im süddeutschen Raum gehört. „Natürlich haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, wie das alles hier weitergehen soll. Nun entwickelte sich alles extrem schnell und ich bin sehr glücklich, dass mein Herzensprojekt ‚Villinger Tennis‘ jetzt noch mal richtig Fahrt aufnehmen kann, und ich bin noch viel glücklicher, dabei mitwirken zu dürfen. Das Ganze ist sicher für die Vereine in ganz VS, nicht nur für unseren Stammverein TC Blau Weiß Villingen, ein sehr wichtiges Signal in Richtung Zukunft“, so Müller.