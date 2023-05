Kurz vor der Saisoneröffnung trafen sich die Mitglieder des Tennisclubs Schwenningen/Heuberg im Clubheim zur 46. Hauptversammlung. Neben den Regularien stand die Vorstellung der so genannten Strategie 2028 im Mittelpunkt. Vorsitzender Thomas Blazko und sein Vorstandsteam wollen mit größeren Investitionsmaßnahmen rechtzeitig vor dem 50. Jubiläum 2028 den aufstrebenden Verein fit für die Zukunft machen und bis dahin die modernste Tennisanlage im Umkreis von 30 Kilometern fertigstellen.

Den ersten Schritt wird der Verein schon dieses Jahr unternehmen, denn die alte quecksilberbedampfte Flutlichtanlage wird durch ein hocheffizientes und nachhaltiges System ersetzt. „Somit können wir bei 70 Prozent Energieeinsparung künftig zwei Plätze anstatt bisher nur einen Platz beleuchten“, erklärte Blazko. Der nächste Schritt ist der Umbau der vier Sandplätze in drei Allwetterplätze. „Mit einem All season System können wir zu jeder Jahreszeit auf den Platz und wir sparen uns teure Hallenabos“, so Blazko. Dritter Schritt sei der Verzicht auf den vierten Platz. Und als letzten Schritt sieht Blazko die Umrüstung im Bereich der Ballwand zum Trendsport „Padel Tennis“. Der Vorsitzende geht von Kosten in Höhe von rund 125.000 Euro aus.

Rückblickend auf das vergangene Vereinsjahr sprach der Vorsitzende von Baumaßnahmen auf dem Staudenbühl, verbunden mit hohen Kosten in Höhe von 34.000 Euro für die Neuverlegung des Erdkabels für die Stromversorgung. Im April präsentierte der TCS in der Heuberghalle nach mehreren Verschiebungen den Comedy-Star Heinrich del Core, was der Vereinskasse eine schöne Einnahme bescherte. Ebenfalls sehr gut war der Gewinn aus der Bewirtung beim Strohpark.

Jugendwartin Margret Conzelmann informierte, man habe mit 40 Kindern und Jugendlichen den höchsten Stand im Training erreicht. Besonders gut laufen die Kooperationen mit dem Kindergarten St. Raphael und der Nachbarschaftsgrundschule. Vereinsmanager Wilfried Siber berichtete, dass der Mitgliederstand bis im April 2023 auf 194 Personen, darunter sind 53 Kinder und Jugendliche stieg.

Wieder gewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende und Strohparkbeauftragte Martin Siber sowie Kassiererin Sandra Hemmes. Natalja Gmeiner übernimmt das Amt des Schriftführers von Hans-Jörg Ehnle. Das Amt der zuvorigen Beisitzerin Natalja Gmeiner hat künftig Hannah Conzelmann inne.