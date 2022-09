von Roland Dürrhammer

Wie geht es weiter mit den Schulen um Villingen-Schwenningen? Der Antwort scheint man jetzt etwas näher gekommen zu sein.

Aus einem vorab veröffentlichten Beschlussantrag geht hervor, dass die Grundschule Rietheim eigenständiger Grundschulstandort mit eigenem Schulbezirk bleibt und der Hort in städtischer Trägerschaft fortgeführt wird. Diesem Punkt stimmte das Ortsgremium Rietheim nun einstimmig zu. „Es ist ein guter Teilerfolg, dass alle Dorfschulen in Rietheim, Weilersbach und Tannheim erhalten bleiben sollen“, so Ortschaftsrätin Corina Vogelhuber.

Man habe triftige Argumente eingebracht, was zu dem neuen Beschlussantrag geführt habe. „Ich bin überrascht, dass es so schnell gegangen ist, aber ein Wermutstropfen bleibt für Rietheim, denn der Hort ist auf weitere Sichtweise noch nicht in trockenen Tüchern“, merkt Vogelhuber an.

Hort 2025 Geschichte?

Der wunde Punkt: Im Beschlussantrag steht weiter, dass die Fortführung des Hortes 2025 neu überprüft werden soll. „Ich schlage vor, diesem Passus so nicht zuzustimmen und von der Möglichkeit bis zur Frist am 5. September unsere Änderungswünsche mit Begründung hierzu an den Oberbürgermeister zu senden“, so Ortsvorsteher Bernd Bucher.

Es sei wichtig, den Standort auch für zukünftige Schüler, für die Eltern und das Personal sicher zu machen. „Der Hort in Rietheim funktioniert sei 2019 und das System wird mehr oder weniger jetzt auf die anderen Schulen übertragen und damit sind wir gewissermaßen Vorreiter in Sachen Hort“, sagt Bucher. Man hätte mit einem kleinen Personalschlüssel gute Erfolge im Hort erzielt und die Mindestschülerzahlen seien jedes Jahr übertroffen worden.

Ein Vorteil sei auch die Nähe zu Villingen Süd, um für das ein oder andere Kind das Betreuungsangebot in Rietheim wahrzunehmen. „Zudem haben wir in den letzten Jahren eine immense Summe aus dem Ortsbudget in Schule und Hort investiert“, betont Bucher und spricht von 470.000 Euro.

Jetzt fehlt noch die Mensa

Weitere 80.000 Euro seien 2022/2023 für energetische Sanierungen am Schulgebäude aus dem Ortsbudget im Haushaltsplan eingestellt. „Das zeigt, wie wertvoll uns Schule und Hort in Rietheim sind“, sagt der Ortsvorsteher. Wenn die Mensa gebaut sei, wäre man am weitesten von allen Standorten.

Änderungswünsche und Begründung Es wird beantragt die Grundschule Rietheim mit dem Hort wie eine Schwerpunktschule zu behandeln. Ein erneute Vorlage zur Weiterführung des Hortes im Jahre 2025 lehnt der Ortschaftsrat ab.

> Ein erfolgreiches Hort-Betreuungsangebot seit 2019

> Hohe Investitionen aus der Ortsbudget für Schule und Hort

> Mindestschülerzahlen (zehn Kinder) wurden jährlich übertroffen

> Der Ortschaftsrat macht den Verbleib des Hortes und damit der Sicherstellung des Schulstandortes mit weiteren Investitionen in Sachen energetischen Maßnahmen des Schulgebäudes abhängig

Für Ortschaftsrätin Corina Vogelhuber ist wichtig, dass der Mensaanbau an der Grundschule weitergeführt wird, der momentan durch Oberbürgermeister Jürgen Roth mit einem Baustopp belegt wurde. Bucher konnte beruhigen: „Wenn der Gemeinderat über den Schulentwicklungsplan der Dorfschulen zustimmt, wird die Mensa gebaut.“ Die Gelder seien eingestellt, die Baugenehmigungen erteilt und die Ausschreibungen lägen beim Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau.

Bucher bedankte sich bei allen Beteiligten, die sich für den Erhalt der Dorfschulen engagiert, eingebracht und ihre Stimme erhoben hätten. Sein Dank ging auch an Jürgen Roth, dass er eingelenkt und ein Zeichen gesetzt hätte, dass ihm der Wille des Bürgers wichtig sei und alles nochmals überdacht habe. „Das zeigt, dass in Villingen-Schwenningen Politik am Bürger gemacht wird, auch wenn es für alle Beteiligten unbequem war“, sagte Ortsvorsteher Bernd Bucher.